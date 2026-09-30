Anca Alexandrescu, după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu am văzut dovezi care să justifice o astfel de măsură”

Publicat 30 sept. 2026, 08:09 Sursă realitatea.net

Jurnalista Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, a reacționat după arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar de înșelăciune. Într-o postare pe Facebook, realizatoarea TV susține că probele prezentate până acum nu ar justifica o asemenea măsură și se întreabă, retoric, "de ce acum și de ce așa"?

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