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Social· 1 min citire
Doi membri AUR care au agresat echipa Realitatea PLUS la protestul ciobanilor au fost arestați
Echipa Realitatea Plus, agresată la protestul ciobanilor
Publicat23 sept. 2026, 11:13
Sursărealitatea.net
Doi membri AUR, arestați preventiv după violențele de la protestul ciobanilor. Unul este acuzat că a agresat jurnaliștii Realitatea PLUS
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