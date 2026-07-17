INS: Producţia de energie a României a scăzut cu 2,9%, în primele cinci luni

Publicat 17 iul. 2026, 09:37 Sursă realitatea.net

În această perioadă, resursele de energie electrică s-au situat la 29,207 miliarde kWh, în creştere cu 389,5 milioane kWh, de la un an la altul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre energieproductieeconomieINSresurseconsumiluminat