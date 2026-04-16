Guvernul schimbă regulile: Cine apare pe „lista rușinii” pentru taxe neplătite?

Sursă: realitatea.net

Noile praguri stabilite pentru datornici

Guvernul a stabilit pragurile oficiale de la care datornicii la bugetele locale vor fi făcuți publici. Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, un nou act normativ introduce limite minime pentru restanțele fiscale, vizând atât persoanele fizice, cât și firmele care înregistrează datorii către primării.

Guvernul impune publicarea periodică a listelor cu marii datornici

Executivul a adoptat un nou cadru normativ menit să schimbe modul în care autoritățile locale gestionează recuperarea taxelor și impozitelor neplătite. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că principala miză a acestui proiect este creșterea conformării voluntare prin transparentizarea restanțelor. Această practică, utilizată pe scară largă la nivel european, funcționează ca un mecanism de presiune socială și administrativă, încurajând cetățenii și firmele să își achite obligațiile pentru a evita expunerea publică.

Praguri calculate pentru o perioadă de doi ani de neplată

Noile reglementări stabilesc limite clare de la care datoriile devin publice, calculate astfel încât să vizeze restanțele semnificative din punct de vedere administrativ. Pentru persoanele fizice, pragul a fost fixat la 1.200 de lei, în timp ce pentru firme, limita este de 5.000 de lei. Aceste sume nu au fost alese la întâmplare, ci reflectă acumularea impozitelor pe o perioadă de aproximativ doi ani.

Spre exemplu, un cetățean care deține un apartament cu două camere în Capitală și un autoturism obișnuit are de achitat anual circa 609 lei. Astfel, acesta va apărea pe lista restanțierilor doar dacă ignoră plata acestor dări timp de doi ani consecutivi. În mod similar, în cazul sectorului privat, un spațiu comercial de dimensiuni medii generează impozite anuale care fac ca pragul de 5.000 de lei să reprezinte, de asemenea, echivalentul a doi ani de restanțe acumulate.

Procedura de publicare și dreptul la notificare al contribuabilului

Transparența fiscală va deveni o regulă trimestrială pentru toate primăriile din România. Autoritățile locale vor fi obligate să actualizeze listele pe site-urile proprii până la sfârșitul primei luni din fiecare trimestru, raportându-se la situația plăților de la finalul perioadei anterioare. Un aspect esențial al legii este faptul că pe aceste liste vor figura exclusiv sumele care au rămas neachitate până în momentul efectiv al publicării.

Totuși, măsura nu presupune o expunere bruscă a debitorilor. Înainte ca numele unei persoane sau al unei firme să fie făcut public, instituția fiscală are obligația de a trimite o notificare oficială. Acest demers oferă contribuabilului o ultimă șansă de a-și regla situația financiară și de a evita includerea în evidențele publice ale datornicilor.

Ajustarea pragurilor în urma consultării publice

Interesant este faptul că varianta finală a actului normativ este mai aspră pentru persoanele fizice decât forma inițială a proiectului. În luna martie, în timpul consultărilor publice, autoritățile propuseseră inițial un prag de 3.000 de lei pentru cetățeni. În urma analizelor și a observațiilor primite, s-a decis reducerea acestei limite la 1.200 de lei. Ajustarea a fost motivată de necesitatea ca măsura să fie cu adevărat relevantă și proporțională cu valoarea reală a taxelor locale, menținând totodată un caracter de avertisment eficient.

Prin acest instrument, România se aliniază standardelor europene de administrare fiscală, unde predictibilitatea și transparența sunt considerate piloni esențiali în reducerea evaziunii. Fără a introduce sancțiuni financiare suplimentare imediate, măsura mizează pe responsabilitatea civică și pe dorința contribuabililor de a menține o reputație fiscală curată în comunitatea din care fac parte.