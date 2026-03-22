Veste cumplită înainte de Paște: Mii de români, dați afară! Val de concedieri masive în prag de sărbători

Tensiuni la cote maxime în sectorul energetic și industrial din România! Minerii și energeticienii din județul Gorj continuă protestele maraton, avertizând că nu vor părăsi strada până când revendicările lor nu vor fi soluționate oficial.

Deși au avut loc negocieri la Ministerul Energiei, angajații susțin că nu s-a ajuns la niciun consens și au solicitat inclusiv intervenția lui Nicușor Dan pentru a-și face auzite doleanțele în Capitală.

Criza se extinde și pe litoral, la Șantierul Naval Mangalia, unde sute de oameni se revoltă împotriva noului val de disponibilizări care amenință stabilitatea a mii de familii.

Florin Manole se opune planului lui Ilie Bolojan de a tăia 10% din cheltuieli prin concedieri

Tensiuni uriașe la vârful puterii între Partidul Social Democrat și premierul Ilie Bolojan, după ce ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat oficial că se opune ferm oricărei disponibilizări în instituțiile din subordine.

Deși Guvernul vizează o reducere a cheltuielilor cu 10% în 2026, Manole a transmis un mesaj fără precedent: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului, acela va fi ministrul”.