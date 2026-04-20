Ucraina, mai departe de aderarea rapidă la UE: propunerea alternativă oferită de Germania și Franța

Ucraina nu are perspective imediate de aderare la Uniunea Europeană, iar Franța și Germania analizează variante alternative, cu beneficii limitate pentru Kiev, potrivit unor informații publicate de Financial Times.

Președintele Volodimir Zelenski consideră integrarea în UE un obiectiv esențial, inclusiv în contextul unui posibil acord de pace cu Rusia, și a avansat chiar ideea unei aderări până în 2027. Totuși, principalele state europene nu susțin o accelerare a acestui proces.

Conform scenariilor discutate, Berlinul ar prefera acordarea unui statut de „membru asociat”, care ar permite participarea Ucrainei la reuniuni europene, dar fără drept de vot și fără acces direct la fondurile Uniunii.

La rândul său, Parisul susține o formulă apropiată, denumită „stat integrat”, care ar limita temporar accesul la resurse financiare majore, precum subvențiile agricole și fondurile de coeziune.

Advertising

Surse din cadrul Comisia Europeană au declarat că aceste variante sunt foarte apropiate de formula finală pe care Uniunea Europeană ar putea să o propună Ucrainei în perioada următoare.