Scădere puternică pe piața petrolului: decizia lui Donald Trump calmează tensiunile din Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere semnificativă luni, după ce Donald Trump a anunțat suspendarea, pentru o perioadă de cinci zile, a atacurilor planificate asupra infrastructurii energetice din Iran.

Decizia vine în contextul unor discuții între Washington și Teheran, pe care liderul american le-a descris drept „bune și productive”, potrivit CNBC.

Reacția piețelor a fost imediată. Cotația petrolului Brent a coborât cu peste 9%, ajungând în jurul valorii de 101 dolari pe baril, după ce anterior depășise pragul de 112 dolari.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu aproape 9%, până la aproximativ 89 de dolari pe baril.

Anunțul a fost făcut de Trump pe platforma Truth Social, unde acesta a transmis că în ultimele zile au avut loc contacte importante între cele două părți, menite să ducă la o detensionare a situației din Orientul Mijlociu.

Suspendarea temporară a atacurilor este văzută de investitori ca un semnal de reducere a riscurilor geopolitice, ceea ce a dus la o corecție rapidă a prețurilor, după creșterile puternice din perioada recentă.