România lansează Orchestra Mondială a Păcii: inițiativa lui Nicolae Voiculeț transformă muzica într-un mesaj global de unitate

România devine, pe 5 aprilie 2026, scena unui proiect artistic cu o puternică încărcătură simbolică: lansarea Orchestrei Mondiale a Păcii, o inițiativă semnată de Nicolae Voiculeț. Evenimentul va avea loc în cadrul Parlamentul României, în Sala C.A. Rosetti, și promite să fie mai mult decât un simplu concert: o declarație artistică despre unitate și pace într-o lume marcată de conflicte.

Proiectul reunește muzicieni din Ucraina, Rusia, Israel, Iran, Statele Unite ale Americii și România, care vor urca împreună pe aceeași scenă. Nu ca reprezentanți ai unor state aflate adesea în tensiune, ci ca oameni uniți prin limbajul universal al muzicii. Inițiativa este gândită ca un act de diplomație culturală, un demers prin care arta devine punte între culturi, ideologii și realități geopolitice diferite.

Într-un mesaj public, Nicolae Voiculeț a subliniat semnificația profundă a acestui moment: „Într-o lume în care se investește în arme, noi alegem să investim în suflet. Într-o lume care se fracturează, alegem să construim punți.” Artistul consideră că muzica poate transmite ceea ce cuvintele și politica nu mai reușesc să exprime: umanitatea comună.

Naistul român, cu o carieră internațională de peste trei decenii, afirmă că acest proiect marchează o nouă etapă în misiunea sa artistică. După ani în care a dus sunetul naiului românesc pe marile scene ale lumii, el își propune acum să transmită un mesaj global: pacea nu este o utopie, ci o alegere.

„Acest eveniment nu este un concert. Este o declarație prin care arătăm că există încă oameni care aleg să fie împreună, nu împotrivă”, a transmis artistul. Mesajul său este unul direct și lipsit de compromisuri, subliniind că inițiativa nu caută validare, ci își propune să inspire și să mobilizeze.

Lansarea Orchestrei Mondiale a Păcii este gândită ca punctul de plecare al unei mișcări artistice internaționale dedicate promovării păcii și reconectării umane. România este astfel plasată în centrul unui demers simbolic global, devenind locul din care ar putea porni un nou tip de dialog – unul purtat prin artă.

Evenimentul din 5 aprilie nu se anunță doar ca o întâlnire muzicală, ci ca un moment de reflecție colectivă, într-o perioadă în care lumea are nevoie, mai mult ca oricând, de semnale de unitate.