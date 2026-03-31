Radu Miruță: NATO poate descuraja orice atac asupra teritoriului Alianței

Țările membre ale Alianței Nord-Atlantice au capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opțiune viabilă, a declarat marți ministrul Apărării Radu Miruță.

Impactul conflictelor asupra securității și economiei

"Având în vedere că multe lucruri se întâmplă în regiune, activitatea mea ca ministru al Apărării este foarte intensă. Se întâmplă în continuare multe lucruri în Ucraina, noi lucruri se desfășoară în Iran și toate aceste aspecte influențează nu numai costul vieții, ci influențează de asemenea deciziile pe care le analizăm în interiorul NATO, în interiorul UE și, desigur, în interiorul Ministerului Apărării. Nu putem să vorbim despre un mediu sigur pentru afaceri fără să putem o oferi o siguranță acestui mediu de afaceri, fără să putem garanta că investițiile nu vor fi afectate de ceea ce se întâmplă în Ucraina sau în Iran", a afirmat Miruță în cadrul unui eveniment tematic.

Bugetul Apărării și consolidarea Flancului de Est

El a subliniat că România contribuie la consolidarea Flancului de Est prin bugetul alocat MApN și prin importanța acordată regiunii Mării Negre.

"Și având vedere acest context tocmai am aprobat un buget pentru Ministerul Apărării, unde anul acesta 40% din întregul buget este alocat către astfel de proiecte, de asemenea, 21% este alocat către SAFE, 11 proiecte reprezintă achiziții individuale, însă 10 dintre acestea reprezintă achiziții comune. Lucruri noi se întâmplă și în ceea ce privește regiunea Mării Negre, deci contribuim la consolidarea Flancului de Est, unde discutăm cu aliații noștri pentru a putea avea o înțelegere mai clară vizavi de ceea ce am putea întreprinde pentru a crește nivelul de eficiență", a precizat Miruță.

Problemele achizițiilor militare în Europa

În context, ministrul s-a referit și la o serie de probleme pe partea de achiziții în plan european.

"Există câteva probleme, discutăm despre o Europă unită, dar în ceea ce privește achizițiile pentru fiecare minister al apărării sunt fragmentate. Nu putem discuta despre 27 de soluții individuale doar pentru o singură problemă militară. Din această perspectivă avem o provocare imensă pentru țările europene în ceea ce privește realizarea acestor achiziții, pentru că trebuie să înțelegem ceea ce trebuie să facem individual pentru a putea contribui per ansamblu la consolidarea Flancului de Est. Este o discuție în curs. Partea bună este că avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opțiune viabilă", a arătat Miruță.

Descurajarea atacurilor, prioritate strategică

Oficialul de la Apărare a evidențiat, ca un aspect important, că țările partenere lucrează în continuare la dezvoltarea capacității de a descuraja posibilii atacatori: "Capacitatea de a descuraja posibilii atacatori reprezintă cel mai important aspect la care lucrăm. Și putem face acest lucru prin creșterea investițiilor, prin a avea achiziții comune și printr-un dialog constant între reprezentanții ministerelor de apărare. La acest lucru lucrăm și din această perspectivă, teritoriul NATO, teritoriile europene și teritoriul românesc, toate acestea sunt sută la sută teritorii sigure".