Advertising
Actualitate
„Populația nu va mai accepta!” Avertismentul șefului Consiliului Fiscal în plină criză politică
22 apr. 2026, 08:04
Daniel Dăianu
Articol scris de Scris de Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net
Semnal de alarmă tras de președintele Consiliului Fiscal în plină criză politică! Daniel Dăianu susține că partidele și președintele trebuie să găsească cât mai rapid o soluție pentru a ieși din criză. Acesta susține că populația nu va mai accepta și anul viitor o înghețare a veniturilor.
"Există un prag de toleranță din partea populației. Va fi foarte greu să să strivești iar populați, iar statul va trebui să colecteze bani din taxele și impozitele majorate deja și să reducă evaziunea fiscală", a transmis Dăianu.
Președintele Consiliului Fiscal spune că România nu este încă în situația Greciei, dar trebuie remediată criza politică pentru a evita acest scenariu.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:36 - Defectele Coifului de la Coțofenești: managerul MNIR a dezvăluit starea în care a fost recuperat tezaurul de aur după atacul cu explozibil
- 08:18 - Acces istoric pentru România: exporturi de lactate către China - o piață de zeci de miliarde de dolari
- 08:15 - Tensiuni și controverse în conflictul de la graniță: de la „Donnyland” la Mariupol
Advertising
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News
Advertising
Advertising