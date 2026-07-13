Orașul din România care vrea să interzică scuturarea covoarelor pe geam și la balcon. Locuitorii riscă amenzi mari

Publicat 13 iul. 2026, 10:36 Sursă Realitatea.Net

Locuitorii din Alba Iulia riscă sancțiuni mari dacă scutură covoare, lenjerii sau alte obiecte pe geam ori de la balcon. Prevederea face parte dintr-un nou regulament privind gospodărirea municipiului, aflat în prezent în dezbatere publică. Potrivit autorităților, măsura urmărește să reducă disconfortul provocat vecinilor și persoanelor care trec prin apropierea blocurilor, contribuind astfel la menținerea unui mediu mai curat și mai civilizat.

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