Operațiunea de pe brațul Bala intră în faza decisivă. Prima barjă ar putea fi scufundată la ora 15:00
Operațiunea de pe brațul Bala
Scufundarea celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala al Dunării se reia astăzi. Operațiunea a fost amânată miercuri din cauza curenților puternici, care au făcut intervenția prea riscantă. Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) estimează că prima barjă va fi scufundată în jurul orei 15:00, iar întreaga operațiune ar putea dura aproximativ șase ore.
UPDATE 10:30 - Purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Ana Maria Agiu, a declarat joi, pentru News.ro, că toate pregătirile necesare au fost finalizate, iar operațiunea de scufundare a barjelor este programată să înceapă după ora 10:00.
„Astăzi se reiau operaţiunile (n. red. pentru scufundare în Dunăre a celor patru barje încărcate). Ieri (n. red. miercuri), practic, s-au pregătit barjele. S-a verificat, au fost probleme legate de curenţi, a fost nevoie să se pregătească barjele, am înţeles că trebuia să se elibereze camerele de aerare a barjelor, pentru că fusese foarte cald şi unele nu avuseseră acelaşi timing de sosire. Şi atunci a trebuit să fie pregătite toate, cumva aliniate în acelaşi fel, iar astăzi (n. red. - joi), după ora 10, mi s-a confirmat în mai multe rânduri că o să se producă operaţiunea de scufundare a barjelor”, a afirmat Ana Maria Agiu.
Prima barjă ar putea fi scufundată în jurul orei 15:00
Potrivit reprezentantei ANAR, scufundarea barjelor se va realiza prin inundare controlată, după care specialiștii vor monitoriza efectele asupra nivelului apei. Finalizarea încărcării barjelor este estimată pentru intervalul 12:00–13:00.
„Probabil scufundarea primei barje va avea loc la ora 15.00”, a precizat reprezentantul ANAR.
Operațiunea ar putea dura aproximativ șase ore
Întreaga intervenție se va desfășura pe parcursul a aproximativ șase ore, astfel încât lucrările să fie încheiate înainte de lăsarea serii.
„Am înţeles că ieri specialiştii au informat că operaţiunile ar putea dura în jur de şase ore. Ideea de bază ar fi ca să se termine înainte să se însereze. Adică să se finalizeze operaţiunea până spre seară”, a mai spus Agiu.
Miza intervenției: creșterea nivelului Dunării la Cernavodă
Scufundarea celor patru barje are ca scop reducerea debitului pe brațul Bala și direcționarea unui volum mai mare de apă către brațul principal al Dunării, pentru a susține alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Potrivit purtătorului de cuvânt al ANAR, chiar și o creștere modestă a nivelului apei poate avea un impact important.
„Chiar şi cu câţiva centimetri este foarte important. Orice centimetru în plus câştigat este benefic pentru funcţionarea centralei”, a afirmat Ana Maria Agiu.
Operațiunea era programată inițial pentru miercuri, însă specialiștii au decis amânarea acesteia din cauza curenților puternici din zonă, care ar fi făcut intervenția prea riscantă. Anterior, după dislocarea stâncii Pârjoaia, autoritățile au anunțat că nivelul apei s-a stabilizat și a crescut ușor, cu aproximativ doi centimetri, însă măsura nu este considerată suficientă pentru a elimina riscul scăderii debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă.
UPDATE 10.00 - În acest moment se fac ultimele pregătiri. Barjele vor fi scufundate dacă ultimele evaluări vor arăta că intervenția poate fi efectuată în siguranță. Operațiunea, programată inițial pentru ieri, a fost amânată din cauza riscurilor ridicate generate de curenții puternici ai Dunării.
Specialiștii de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Apele Române și Ministerul Transporturilor au reluat măsurătorile și analizele de risc înainte de a da undă verde intervenției.
Curenții foarte puternici din zonă reprezintă în continuare un pericol pentru echipele implicate.
Au fost analizate mai multe variante privind amplasarea barajului artificial. Una dintre ele prevedea scufundarea barjelor în două perechi, la aproximativ 70 de metri de mal. Soluția a fost însă considerată prea riscantă, astfel că autoritățile au revenit la varianta inițială: scufundarea celor patru barje chiar lângă mal.
Intervenția este esențială, având în vedere că nivelul Dunării continuă să scadă, chiar dacă ritmul de reducere este mai lent decât estimările inițiale.
În mai puțin de o oră cea de-a patra barjă urmează să fie încarcată iar mai apoi ar trebui ca toate cele 4 barje să fie scufundate.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Operațiunea ar urma să crească nivelul apei pe Dunărea Veche și să asigure funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. De altfel, specialiștii spun că intervenția nu este una ușoară și că orice pericol pentru cei implicați trebuie înlăturat. Autoritățile au amânat scufundarea celor patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala al Dunării, din cauza curenților puternici care puneau în pericol siguranța celor implicați în intervenție.
Directorul adjunct al Apelor Române, Sorin Rîndașu, spune că, dacă riscurile se mențin, operațiunea va fi anulată.
"Gândiți-vă că noi punem piatră într-o barcă și pe laterale sunt niște camere pline cu aer. Dacă acele camere pline cu aer nu sunt complet eliberate, ele mai pot pluti parțial. Pentru a nu risca nimic am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal, cât și în ancore. Există un risc și pare să fie un risc substanțial, întrucât am schimbat decizia ca acestea să fie mișcate și să aibă mai puțină stabilitate în momentul în care se vor scufunda. Dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula", a declarat Sorin Rîndașu.
Decizia a venit după o zi întreagă de ședințe, în care autoritățile au analizat toate detaliile intervenției. S-a discutat inclusiv despre amplasarea celor patru barje, care urmau să fie scufundate două câte două, la un unghi de 105 grade și la aproximativ 70 de metri de malul stâng al Dunării, cu circa un kilometru înainte de bifurcația cu brațul Bala. În aceeași zonă ar urma să fie turnat material de rocă, pentru a forma un prag care să ajute la devierea cursului Dunării către Cernavodă, pe brațul vechi.
Experții avertizează că orice întârziere poate crea noi probleme, iar scenariul opririi reactorului 2 de la Cernavodă devine tot mai plauzibil.
Directorul centralei spunea, la rândul său, că aceste măsuri sunt bune, însă nu sunt unele pe termen lung. În continuare există riscul ca reactorul 2 de la Cernavodă să fie oprit și, de asemenea, în continuare este și risc de blackout în țara noastră.
Pe de altă parte, lucrările din zonă continuă. În primul rând, se curăță zona în care a fost detonată stânca de către Ministerul Apărării Naționale. Potrivit unor surse implicate în lucrări, de aici ar urma să fie scoase aproximativ 50.000 de tone de rocă. Mai jos pe Dunăre, după locul unde fluviul se desparte și începe brațul Bala, se fac alte lucrări pentru ca mai multă apă să ajungă pe Dunărea Veche, spre Cernavodă. În schimb, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, spune că e posibil să fie nevoie de o suplimentare a fondurilor.
„Este posibil să fie o suplimentare a bugetului alocat, având în vedere că, după cum a spus și domnul director Rîndașu, identificăm noi și noi soluții de intervenție, inclusiv această schimbare a poziției pintenului sau eliminarea lui din gura de intrare pe Dunărea veche. Este posibilitate să fie nevoie de o hotărâre a CNSU și de o hotărâre de Guvern”, a declarat Scrioșteanu.
Reporter: Ce bani în plus vor trebui?
Ionel Scrioșteanu: Vom calcula și vom vedea în funcție de intervențiile care vor fi necesare.
Debitul Dunării a coborât la 1.400 de metri cubi pe secundă, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003. Scăderea a venit cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Cu toate acestea, experții susțin că zilele câștigate în urma operațiunilor de pe Dunăre permit autorităților să pregătească intervenția și să facă manevrele în condiții de siguranță.
„În ceea ce privește operațiunile de scufundare a barjelor, în acest moment se evaluează foarte atent condițiile de manevrare, astfel încât să existe o siguranță maximă atât în ceea ce privește efectuarea manevrelor, cât și a echipelor care efectuează intervenția”, spune Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale „Apele Române”.
În prezent, Centrala Nucleară de la Cernavodă funcționează doar cu Unitatea 2, după ce Unitatea 1 a fost oprită controlat din cauza nivelului redus al fluviului.
Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat că unitatea 2 ar mai putea funcționa încă aproximativ 10-11 zile dacă lucrările de dragare și scufundarea controlată a barjelor vor produce efectul stimat.
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