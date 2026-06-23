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O femeie din Anglia și-a recuperat datoria de 7.000 de lire cu ajutorul unui „avocat AI”

ChatGPT

ChatGPT

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 08:20

O consultantă independentă în resurse umane din Anglia a reușit să își recupereze în instanță o datorie de 7.000 de lire sterline cu ajutorul unei firme juridice care utilizează inteligența artificială, într-un caz considerat o premieră pentru sistemul judiciar britanic.

Tamires Camal Taquidir a apelat la serviciile Garfield AI, o companie specializată în asistență juridică bazată pe inteligență artificială, pentru a recupera o sumă neachitată.

Costurile procedurii s-au ridicat la aproximativ 400 de lire sterline, mult sub nivelul cheltuielilor pe care le-ar fi presupus, în mod obișnuit, un proces similar.

Sistemul AI a gestionat etapele pregătitoare ale cazului, de la redactarea notificărilor juridice până la întocmirea documentelor necesare pentru deschiderea acțiunii în instanță. De asemenea, platforma a administrat și răspunsul la cererea reconvențională formulată de partea adversă.

Pentru reprezentarea efectivă în sala de judecată a fost desemnat un avocat pledant, însă întreaga pregătire juridică a dosarului a fost realizată cu ajutorul tehnologiei dezvoltate de companie.

Cofondatorul Garfield AI, Philip Young, a descris rezultatul drept un moment important pentru accesul la justiție, susținând că numeroase persoane și firme renunță să își mai recupereze creanțele din cauza costurilor ridicate ale procedurilor judiciare.

Compania a primit autorizarea autorităților britanice de reglementare în domeniul juridic și este destinată în special litigiilor cu valori reduse și medii, oferind o alternativă mai accesibilă pentru persoanele care caută soluții rapide și mai puțin costisitoare în instanță.

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