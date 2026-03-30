Nicușor Dan: „Adoptarea euro, un pas esențial pentru competitivitatea României”

Nicușor Dan a declarat că adoptarea monedei euro ar trebui să devină un obiectiv strategic pentru România, subliniind importanța integrării economice într-un context internațional tot mai complex.

Declarația a fost făcută la deschiderea unui forum economic organizat la București de The Economist, eveniment care reunește lideri politici, experți internaționali și personalități din domeniul economic, inclusiv laureați ai Premiului Nobel.

Președintele a vorbit despre direcțiile de dezvoltare ale României, insistând asupra rolului instituțiilor în susținerea creșterii economice. Acesta a evidențiat că reforma instituțională reprezintă o prioritate a mandatului său.

Totodată, Nicușor Dan a menționat progresele în procesul de aderare la OECD, exprimându-și speranța ca România să devină membru în cursul acestui an. El a remarcat și colaborarea neobișnuit de bună între partidele politice în această direcție.

Referindu-se la adoptarea monedei unice, șeful statului a explicat că integrarea mai profundă în economia europeană este esențială: „Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că, în esență, ești mai competitiv atunci când faci parte dintr-un sistem economic mai mare”.

Evenimentul a inclus și un mesaj video transmis de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

Printre invitații de marcă se numără Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, Enrico Letta, fost premier al Italiei, dar și Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, care participă la o dezbatere alături de omologul său din Grecia.

Pe parcursul mai multor zile, forumul aduce în prim-plan teme majore pentru viitorul Europei, de la economie și energie până la securitate, inteligență artificială și piața muncii.