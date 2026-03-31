Israel: Mai mult de 10 explozii auzite la Ierusalim (jurnalist AFP)

31 mar. 2026, 08:36
Actualizat: 31 mar. 2026, 08:36
Explozii Israel

Articol scris de Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net

Mai multe explozii, în această dimineață, în Israel.

Un jurnalist al AFP a auzit marți cel puțin 10 explozii deasupra Ierusalimului după ce armata israeliană a raportat că încearcă să intercepteze rachete lansate din Iran.

'Armata israeliană a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a intercepta această amenințare', a declarat armata pe Telegram, înainte de a ridica alerta câteva minute mai târziu.

Televiziunea de stat iraniană IRIB a anunțat la rândul ei că au fost lansate rachete în direcția Israelului. AGERPRES

