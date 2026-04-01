Haos total la simularea Evaluării Naționale
Simulare Evaluare Nationala
După ce elevii au avut rezultate slabe, un inspectorat școlar a greșit și lista notelor
Haos total la simularea Evaluării Naționale. După ce că elevii au avut rezultate slabe, la Inspectoratul Școlar Bihor au fost greșite și listele cu note. Mai precis, rezultatele de la matematică au fost prezentate ca fiind la limba română și invers.
La doar o zi după ce a publicat rezultatele simulării Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII‑a, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a revenit miercuri cu o nouă informare. Instituția a anunțat că, din cauza unei erori tehnice, a transmis inițial o configurare greșită a rezultatelor pe discipline, potrivit ebihoreanul.ro.
În realitate, niciun elev din județ nu a obținut nota 10 la limba română, deși în comunicarea precedentă IȘJ anunțase că șapte elevi reușiseră această performanță. În schimb, șapte elevi au luat nota maximă la matematică — disciplină la care, în prima raportare, se precizase că nu există nicio lucrare de 10.
Citește și:
- 22:06 - Rogobete, acuzații dure despre achiziția de vaccinuri Pfizer: „Incompetență sau slugărnicie”
- 21:48 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”
- 21:40 - Prognoza ANM: răcire accentuată în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
- 16:46 - O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News