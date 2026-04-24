Donald Tusk pune sub semnul întrebării loialitatea SUA în NATO: „Avem motive de îngrijorare”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ridicat semne de întrebare cu privire la angajamentul Statelor Unite față de apărarea Europei în cadrul NATO, într-un context de tensiuni tot mai mari în regiune.

Într-un interviu acordat Financial Times, Tusk a declarat că una dintre cele mai importante întrebări pentru Europa este dacă SUA vor rămâne „la fel de loiale” obligațiilor asumate prin tratatele Alianței.

„Nu vreau să fiu atât de pesimist, dar am unele rezerve”, a spus liderul polonez, atrăgând atenția că Rusia ar putea testa capacitatea NATO de reacție chiar în lunile următoare.

Declarația sa reflectă o îngrijorare tot mai mare în Europa, alimentată și de pozițiile oscilante ale fostului președinte american Donald Trump în privința apărării continentului.

Tusk a subliniat că statele de pe flancul estic al NATO se întreabă dacă alianța este cu adevărat pregătită, atât politic, cât și logistic, să răspundă unui eventual atac.

El a dat exemplul incidentelor din ultimul an, când drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, fără reacții ferme din partea unor aliați.

Premierul polonez a precizat că nu pune la îndoială Articolul 5 al NATO, privind apărarea colectivă, dar își dorește ca aceste garanții să fie susținute de acțiuni concrete.

„Este ceva cu adevărat grav. Vorbim despre un risc pe termen scurt, de ordinul lunilor, nu al anilor”, a avertizat Tusk.