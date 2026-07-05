Donald Trump, discurs dur de Ziua Americii: „Comunismul este o amenințare mortală pentru libertate”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 09:45

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a profitat de festivitățile dedicate Zilei Independenței pentru a transmite un nou mesaj politic, în care a criticat dur aripa progresistă a Partidului Democrat și a avertizat asupra a ceea ce a numit „pericolul comunist”.

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