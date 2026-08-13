Putin sfidează Japonia! Vizita controversată în Insulele Kurile stârnește furie la Tokyo

Vladimir Putin a provocat o reacție dură la Tokyo după vizita făcută într-una dintre Insulele Kurile, teritoriu disputat de Rusia și Japonia. Premierul japonez a calificat gestul drept „absolut inacceptabil”, într-un nou episod de tensiune între cele două țări.
Insulele Kurile au fost anexate de Uniunea Sovietică la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar disputa teritorială reprezintă unul dintre principalele motive pentru care Rusia și Japonia nu au semnat nici până acum un tratat de pace.
Putin a susținut că Rusia nu are revendicări teritoriale față de Japonia și a acuzat, la rândul său, Tokyo că este partea care solicită teritorii rusești.
Vizita liderului de la Kremlin are loc într-un moment în care tensiunile geopolitice sunt deja ridicate, iar războiul din Ucraina continuă să se intensifice.
În paralel, forțele ucrainene au continuat atacurile în adâncimea teritoriului rus. Dronele Kievului au lovit inclusiv o rafinărie din Orsk, aflată la aproximativ 1.300 de kilometri de linia frontului, care ar fi fost scoasă complet din funcțiune. Reparațiile ar putea dura până la șase luni.
Volodimir Zelenski cere în același timp Statelor Unite să furnizeze Ucrainei mai multe interceptoare pentru sistemele Patriot, necesare în special pentru apărarea împotriva rachetelor balistice rusești.
Președintele ucrainean a spus că ar avea nevoie ca SUA să îi vândă 5% din stocul de interceptoare pentru a putea trece mai ușor peste iarnă și pentru a salva vieți. Potrivit lui Zelenski, dacă Ucraina ar primi 10% din stoc, ar putea distruge toate rachetele balistice lansate de Rusia.
Zelenski a precizat însă că, până în prezent, răspunsul primit de la americani este incert și că Ucraina are acces la aproximativ 1% din necesarul solicitat.
În același timp, atacurile ucrainene au vizat și portul Novorosiisk de la Marea Neagră. Potrivit lui Zelenski, în operațiune au fost folosite pentru prima dată 15 sisteme de arme produse în Ucraina, iar mai multe nave militare rusești ar fi fost lovite.
Situația de pe front rămâne extrem de tensionată, în timp ce Ucraina încearcă să își consolideze apărarea antiaeriană, iar Rusia continuă atacurile cu rachete și drone.