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Actualitate· 1 min citire
Descinderi în trei județe, la persoane suspectate de camătă. Anchetatorii cercetează și fapte de proxenetism
Percheziții
Publicat13 iul. 2026, 13:45
SursăRealitatea.Net
Percheziții au avut loc în Hunedoara, Alba și Ialomița într-un dosar privind acordarea ilegală de împrumuturi cu dobânzi excesive. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi recuperat banii inclusiv prin amenințări și acte de constrângere, iar unul dintre ei este acuzat și de înlesnirea practicării prostituției.
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