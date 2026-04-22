Daniel Udrescu: Patologia procesuală în materia evaziunii fiscale. Absorbția penalului de către administrativ și limitele admisibile ale dualității procedurale

Rezumat: Prezentul studiu susține că vulnerabilitatea structurală a materiei evaziunii fiscale nu derivă, în primul rând, din norma de incriminare, ci din modul în care aceasta funcționează la intersecția dintre procedura fiscală, procedura penală și practica operativă a antifraudei. Problema centrală nu rezidă în simpla coexistență a unei proceduri fiscale și a uneia penale, ci în absența unei coordonări reale între aceste două planuri, în transferul insuficient filtrat al constatărilor administrative în procesul penal și în tendința de a converti estimarea operativă a unei pagube fiscale într-un prejudiciu penal aproape cert. În acest cadru, studiul examinează regimul procesului-verbal de antifraudă, distincția dintre documentele justificative și actele constatatoare, diferența ontologică dintre reîncadrare fiscală și fictivitate penală, precum și efectele sistemice generate de Legea nr. 126/2024. Teza centrală este că, în absența autonomiei reale a probatoriului penal și a unui filtru jurisdicțional autentic, procesul penal riscă să devină o anexă executorie a administrației fiscale.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, DGAF, proces-verbal, reîncadrare fiscală, fictivitate penală, ne bis in idem, prezumția de nevinovăție, expertiză contabilă judiciară, Legea nr. 126/2024, certitudine ontologică

1. Premisa sistemică

Vulnerabilitatea structurală a materiei evaziunii fiscale nu se află în textul de incriminare privit izolat, ci în modul în care acesta funcționează la intersecția dintre Legea nr. 241/2005, Codul de procedură fiscală, Codul de procedură penală, mecanismele operative ale antifraudei și standardele europene privind ne bis in idem, prezumția de nevinovăție și dreptul de deducere a TVA[1] .

Această patologie nu este una pur textuală. Ea este una de arhitectură instituțională. Penalul nu este absorbit formal de administrativ, fiindcă legea păstrează separația competențelor. El este însă frecvent precedat, orientat și contaminat de administrativ, prin preluarea unei stări de fapt și a unei evaluări a consecințelor fiscale deja fixate în faza de control, apoi reluate în procesul penal cu o autonomie insuficientă. În practică, controlul DGAF are un caracter operativ, rapid și concentrat pe constatarea imediată, în timp ce inspecția fiscală clasică are o structură mai așezată și permite, de regulă, un răspuns mai amplu al contribuabilului, inclusiv prin note explicative și clarificări succesive. Tocmai această asimetrie explică de ce transferul direct al concluziilor operative în penal produce, nu rar, o deformare a cadrului de judecată.

Din această perspectivă, întrebarea centrală nu este dacă statul poate combate ferm evaziunea fiscală. Desigur că poate și trebuie să o facă. Întrebarea este dacă această reacție poate fi structurată astfel încât judecătorul penal să rămână suveran asupra probatoriului, asupra laturii subiective și asupra sensului juridic al faptelor sau dacă el ajunge, în fapt, să valideze o construcție administrativă prealabilă[2] .

2. Dualitatea procedurală și exigența coordonării

În dreptul european, dualitatea procedurală nu este interzisă în sine. În cauza Menci, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a admis că aceeași conduită poate atrage sancțiuni administrative și penale dacă limitarea principiului ne bis in idem este prevăzută de lege, urmărește un obiectiv de interes general și respectă proporționalitatea[3] . În aceeași logică, în cauza A și B c. Norvegiei, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a statuat că dualitatea este compatibilă cu Convenția numai dacă cele două proceduri sunt suficient de strâns legate în timp și în substanță. Într-o altă cauză, CJUE a reluat exigența coordonării reale a cumulului sancționator[4] .

Prin urmare, problema românească nu este coexistența procedurii fiscale și a celei penale, ci insuficiența coordonării lor funcționale. Cele două proceduri folosesc adesea aceeași bază faptică, dar nu împart același standard probator, nu funcționează în aceeași logică a reconstrucției faptelor și nu oferă, întotdeauna, o evaluare globală a poverii sancționatorii suportate de persoană. Complementaritatea riscă astfel să se transforme în duplicare.

Standardul Jussila întărește această concluzie. CEDO a reținut că anumite suprataxe fiscale pot avea natură penală în sens autonom, chiar dacă dreptul intern le califică drept administrative[5] . Așadar, proporționalitatea și ne bis in idem nu pot fi apreciate exclusiv după etichetele din dreptul național, ci după natura și severitatea reală a reacției statului.

3. Procesul-verbal antifraudă și fisura de legalitate

Punctul nevralgic al întregii construcții este procesul-verbal DGAF. Ordinul președintelui ANAF nr. 128/2025 prevede că procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă se folosește pentru constatarea unor situații faptice și documentare, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și pentru evaluarea consecințelor fiscale ale acestora. Același ordin prevede că procesul-verbal constituie mijloc de probă în sensul Codului de procedură fiscală.

În paralel, Instrucțiunile aprobate prin Ordinul nr. 1021/2022 prevăd că raportul de inspecție fiscală ori procesul-verbal care fundamentează actul administrativ fiscal nu constituie, prin ele însele, titluri de creanță contestabile separat, ci sunt cenzurabile numai odată cu actul fiscal pe care îl susțin. Aici se vede anomalia de sistem. Actul antifraudă este prea slab pentru a fi atacat separat ca titlu de creanță și prea puternic pentru a nu contamina decisiv dosarul penal atunci când parchetul îl preia ca suport al acuzației.

Jurisprudența constituțională a confirmat importanța acestei probleme. În Decizia nr. 72/2019, CCR a analizat critica potrivit căreia verificările fiscale dispuse în relație cu procesul penal ar crea un procedeu probator nereglementat și ar afecta dreptul la un proces echitabil, iar în Decizia nr. 80/2024 Curtea a examinat expres sintagma privind valoarea probatorie, de înscrisuri în procesul penal, a actelor întocmite de inspectorii antifraudă. Chiar dacă aceste decizii nu înlătură regimul probator al actului antifraudă, ele arată că problema nu este marginală, ci constituțională.

Mai profund, procesul-verbal DGAF este, prin natura lui juridică, un act de investigație și constatare operativă. El nu este titlu de creanță și nu este actul prin care se stabilește definitiv creanța fiscală. Când o estimare operativă este convertită aproape reflex în prejudiciu penal cert, fără filtrul propriu al stabilirii creanței de către organul fiscal competent și fără un filtru judiciar autonom, se produce o fractură de competență materială. Judecătorul este invitat să lucreze cu o pagubă estimată de un organ operativ ca și cum ar fi un prejudiciu deja stabilizat juridic.

4. Documentul justificativ și actul constatator

Distincția decisivă vine din dreptul Uniunii. Directiva 2006/112/CE reglementează dreptul de deducere a TVA prin articolele 167, 168 și 178. În interpretarea acestor dispoziții, CJUE a arătat constant că dreptul de deducere nu poate fi refuzat doar pentru neregularități formale, dacă sunt îndeplinite condițiile materiale și dacă nu există elemente obiective că persoana știa sau ar fi trebuit să știe că participă la o fraudă[6] .

Consecința pentru materia penală este fundamentală. Documentele justificative, precum facturile, contractele, avizele, documentele de transport, extrasele bancare și documentele contabile, susțin existența și trasabilitatea fluxului economic. Ele privesc realitatea economică a operațiunii. În schimb, procesul-verbal DGAF nu justifică operațiunea, ci exprimă evaluarea autorității asupra acelei operațiuni. El este un înscris constatator și interpretativ, nu documentul constitutiv al realității economice.

Dacă facturile sunt documente justificative cu regim fiscal propriu, rapoartele de lucru, pontajele, situațiile de lucrări, corespondența comercială, documentele logistice și urmele bancare sunt înscrisuri documentare care pot susține faptul material al prestației. Ele nu au toate același regim fiscal, dar au o relevanță probatorie convergentă în stabilirea realității economice. Patologia procesuală apare atunci când aceste surse primare sau complementare sunt subordonate automat actului constatator administrativ, iar eventualele imperfecțiuni birocratice sunt ridicate la rang de probă a fictivității.

A trata actul constatator administrativ ca având o forță probantă ontologic superioară documentelor justificative și înscrisurilor documentare înseamnă a inversa logica probei. De aici se desprinde standardul de certitudine ontologică. Dacă, în fiscalitate, sistemul operează cu substanța economică, adică cu o construcție juridică asupra faptelor, în penal judecătorul trebuie să plece mai întâi de la certitudinea ontologică a faptului material. Înainte de a întreba dacă tratamentul fiscal a fost corect, instanța trebuie să stabilească dacă operațiunea a existat în universul material al cauzei.

Dacă martorii confirmă prestarea, transportatorii confirmă livrarea, documentele bancare confirmă plata și ansamblul probator indică un flux economic real, simpla neconformitate a documentării fiscale sau simpla greșeală asupra regimului TVA nu poate fi transformată, fără un plus probator distinct, în fictivitate penală[7] .

5. Reîncadrarea fiscală și fictivitatea penală

Această distincție luminează direct problema art. 9 din Legea nr. 241/2005. Textul incriminează, între altele, ascunderea sursei impozabile sau taxabile, omisiunea evidențierii operațiunilor ori veniturilor și evidențierea de cheltuieli fără operațiuni reale ori a altor operațiuni fictive. În paralel, art. 11 din Codul fiscal operează cu prevalența conținutului economic și cu recalificarea tratamentului fiscal aplicabil unei operațiuni. Tocmai aici apare riscul de contaminare semantică dintre fiscal și penal.

Reîncadrarea fiscală acceptă, de regulă, că operațiunea există, dar îi neagă sau îi corectează tratamentul fiscal. Fictivitatea penală neagă însăși realitatea operațiunii ori o califică drept simulată sau disimulată. Între ele există o diferență ontologică, nu una de simplă terminologie. De aceea, transformarea unei reîncadrări fiscale într-o acuzație de operațiune fictivă reprezintă un salt logic inadmisibil dacă nu este susținut de probe autonome ale manoperei de ascundere sau simulare[8] .

În lipsa acestei delimitări, norma penală devine dependentă de aprecierea administrativă și își pierde previzibilitatea. Aici se vede, în forma ei cea mai rafinată, frauda de etichetă juridică. O dispută privind deductibilitatea, substanța economică, calificarea unei relații juridice sau tratamentul fiscal este mutată în penal nu pentru că elementele dosarului ar demonstra convingător o fraudă în sens penal tare, ci pentru că eticheta penală oferă statului un instrument de presiune mai intens.

6. Legea nr. 126/2024 și noua logică a sistemului

Legea nr. 126/2024 a schimbat arhitectura acestei materii în două direcții simultane. Pe de o parte, a întărit răspunsul instituțional, inclusiv prin introducerea competenței DNA pentru anumite ipoteze de evaziune fiscală cu pagubă materială mare. Pe de altă parte, sistemul a păstrat și detaliat mecanismele prin care acoperirea integrală a prejudiciului, împreună cu majorarea de 20 la sută și accesoriile, produce efecte decisive asupra răspunderii penale, aspect reflectat atât în forma actuală a Legii nr. 241/2005, cât și în normele metodologice aprobate prin HG nr. 1490/2024.

Această dublă mișcare este de mare finețe constituțională. Statul afirmă simultan că evaziunea gravă justifică implicarea parchetelor specializate și că, în anumite condiții, reacția penală poate fi stinsă prin acoperirea financiară a prejudiciului și a accesoriilor. Nu rezultă de aici că fapta și-ar pierde caracterul penal. Rezultă însă că funcția normei penale se deplasează accentuat spre logica recuperatorie.

Din această perspectivă, discuția despre egalitate devine serioasă. Dacă două persoane aflate în situații juridice comparabile ajung tratate diferit în funcție de posibilitatea de a acoperi rapid prejudiciul, majorarea și accesoriile, diferența de tratament începe să depindă nu doar de gravitatea conduitei, ci și de solvabilitate. Aici se conturează riscul unei justiții cu două viteze, în care libertatea este influențată și de lichiditate.

7. Adevărul formal fiscal și adevărul material penal

Toată această construcție se sprijină pe o confuzie mai profundă între adevărul formal fiscal și adevărul material penal. În dreptul fiscal, adevărul se organizează în jurul actului, evidenței, declarării și prezumției de legalitate a actului administrativ. În dreptul penal, adevărul trebuie să fie material și să rezulte din evaluarea nemijlocită, contradictorie și liberă a probelor, fără valoare prestabilită. Codul de procedură penală consacră expres regula liberei aprecieri a probelor și regula îndoielii rezonabile[9] .

De aici decurge obligația instanței de a nu prelua concluzia DGAF, chiar dacă ia act de existența procesului-verbal. Organul de urmărire penală poate porni de la narațiunea administrativă. Judecătorul nu poate transforma acea narațiune în punct de sosire. Dacă operează direct cu prejudiciul și cu semnificația juridică furnizate de un act operativ al antifraudei, fără un filtru propriu, jurisdicția penală se golește de conținut și se transformă într-o procedură de validare. Aici începe adevărata văduvire de judecată[10] .

8. Văduvirea de judecată și expertiza ca garanție de independență

În cauzele construite pe reîncadrări fiscale, pe evaluări tehnice ale fluxurilor bănești, pe delimitarea dintre operațiune reală și operațiune fictivă ori pe raporturi dificile dintre documentare și realitate economică, expertiza contabilă judiciară nu trebuie tratată ca o simplă probă tehnică între altele. Ea devine o garanție a independenței jurisdicționale. Importanța ei nu rezidă doar în utilitatea tehnică, ci în faptul că este instrumentul prin care judecătorul își recuperează suveranitatea cognitivă față de actul administrativ preconstituit.

Aici merită introdusă și o nuanță de practică judiciară, formulată prudent. În dosarele complexe, apărarea invocă frecvent percepția că expertizele dispuse în faza de urmărire nu oferă același grad de independență și contradictorialitate ca expertiza judiciară administrată în fața instanței. Chiar fără a generaliza și fără a transforma această percepție într-o prezumție, tocmai existența ei confirmă de ce expertiza dispusă contradictoriu în faza de judecată devine o garanție a jurisdicției efective, nu doar o piesă tehnică de dosar.

De aceea, refuzul expertizei într-o cauză în care acuzația se sprijină substanțial pe o reîncadrare fiscală sau pe un proces-verbal DGAF nu înseamnă doar respingerea unei probe. El poate semnifica o abdicare de la plenitudinea de jurisdicție. Dacă expertiza este singurul mecanism prin care instanța poate separa realitatea fluxului economic de calificarea ANAF și poate verifica dacă saltul de la diferența fiscală la intenția de sustragere este probat ori doar presupus, atunci lipsa acestui filtru mută centrul de greutate al judecății de la instanță la administrație[11] .

În acest cadru, latura subiectivă trebuie tratată cu maximă exigență. Competența judecătorului penal este de a judeca persoane și conduite, nu simple aritmetici fiscale. Într-un domeniu saturat de norme tehnice și adesea volatile, simpla diferență de impunere, simpla neplată sau simpla reîncadrare nu dovedesc, prin ele însele, dolul special de sustragere[12] . Fără manopere autonome de ascundere, alterare, simulare sau disimulare și fără probe distincte privind intenția, condamnarea riscă să fie produsul unei prezumții de vinovăție fiscalizate, nu rezultatul unei cercetări penale autentice[13] .

9. Delimitarea competențelor în dreptul european

În dreptul Uniunii, determinarea fraudei fiscale este guvernată de o separație clară între competența administrativă și competența judiciară. Autoritățile fiscale naționale au competența de a controla, de a stabili obligațiile fiscale și de a aplica sancțiuni administrative. Organele de urmărire penală și instanțele sunt cele care stabilesc existența infracțiunii și aplică sancțiuni penale. În cazurile de fraudă gravă care afectează interesele financiare ale Uniunii, competența poate reveni EPPO, inclusiv în materia fraudelor transfrontaliere în domeniul TVA de peste 10 milioane euro[14] . OLAF desfășoară investigații administrative și formulează recomandări, care trebuie valorificate de autoritățile administrative sau judiciare competente.

Această arhitectură europeană confirmă teza de fond a prezentului studiu. Organele administrative pot evalua neregularități și pot estima consecințe fiscale. Ele nu pot însă substitui competența judiciară de a determina vinovăția penală, mai ales când aceasta presupune analiza elementului intențional, respectarea standardului probei dincolo de orice îndoială rezonabilă și garantarea deplină a contradictorialității. Tocmai de aceea, orice model procesual în care actul operativ administrativ devine, în fapt, scheletul exclusiv al acuzației penale intră în tensiune cu însăși logica separării competențelor recunoscută la nivel european.

10. Concluzii

Teza poate fi dusă până la capătul ei logic. Adevărata patologie nu constă doar în faptul că administrația fiscală influențează procesul penal. Ea constă în eroarea de competență materială prin care un act operativ, necontestabil autonom și lipsit de forța unui titlu de creanță, ajunge să funcționeze în penal ca suport al unei idei de prejudiciu aproape definitiv. Când procesul penal este clădit pe o pagubă estimată de un organ operativ, iar judecătorul este invitat să o trateze ca prejudiciu penal cert, fără filtrul propriu al jurisdicției, prezumția de nevinovăție este împinsă înapoi de o certitudine administrativă prematură[15] .

Problema majoră a sistemului nu este că statul combate evaziunea fiscală. Problema este că, în arhitectura actuală, procesul penal riscă să devină multiplicatorul de forță al unei construcții administrative insuficient filtrate. Când procesul-verbal DGAF este prea puternic pentru a fi ignorat și prea puțin contestabil pentru a fi echilibrat, se creează o tensiune structurală în mecanismul de judecată. Când reîncadrarea fiscală este confundată cu fictivitatea penală, delimitarea dintre ilicitul fiscal și infracțiune se degradează[16] . Când înscrisurile justificative ale realității economice sunt subordonate unui act constatator administrativ, logica probei este inversată[17] . Iar când libertatea începe să depindă de solvabilitate, nu mai vorbim despre accidente tehnice, ci despre o eroare de sistem[18] .

Adevărul material penal este nenegociabil. Dacă judecătorul acceptă adevărul formal al fiscului drept premisă suficientă pentru condamnare, el nu mai judecă o infracțiune, ci validează o creanță cu prețul libertății. Restaurarea rolului suveran al magistratului penal cere, mai întâi, autonomia reală a probatoriului penal și controlul efectiv al proporționalității sancțiunii globale în lumina standardelor CJUE[19] și CEDO. Ea presupune, de asemenea, distincția netă dintre documentul justificativ și actul constatator[20] . În același timp, trebuie păstrată separarea fermă dintre reîncadrarea fiscală și fictivitatea penală[21] . Numai astfel penalul poate rămâne ultima ratio a statului, nu anexa executorie a administrației fiscale.

[1] Legea nr. 241/2005, art. 8-10; Codul de procedură fiscală, art. 55, art. 111 alin. (2) lit. e), art. 113 alin. (3), art. 136-1371 și art. 148; Codul de procedură penală, art. 4, art. 6, art. 97, art. 103 și art. 172.

[2] A se vedea practica curentă a Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF).

[3] CJUE, cauza C-524/15, Menci.

[4] CJUE, cauza C-570/20, BV.

[5] CEDO, Marea Cameră, Jussila împotriva Finlandei, cererea nr. 73053/01, hotărârea din 23 noiembrie 2006.

[6] A se vedea în acest sens: CJUE, hotărârea din 21 iunie 2012, cauzele conexate C‑80/11 și C‑142/11, Mahagében și Dávid; CJUE, hotărârea din 6 iulie 2006, cauzele conexate C‑439/04 și C‑440/04, Kittel și Recolta Recycling; CJUE, hotărârea din 22 octombrie 2015, cauza C‑277/14, PPUH Stehcemp.

[7] Idem.

[8] Legea nr. 241/2005, art. 9; Codul fiscal, art. 11.

[9] Codul de procedură penală, art. 103.

[10] Idem.

[11] Pentru rolul expertizei financiar-contabile judiciare în cauzele de evaziune fiscală, a se vedea, spre exemplu, ICCJ, dec. nr. 2130/2020, dec. nr. 603/2021, dec. nr. 29/A/2022, dec. nr. 247/A/2020 și dec. nr. 260/2022.

[12] Legea nr. 241/2005, art. 9; Codul de procedură penală, art. 103.

[13] Codul de procedură penală, art. 103.

[14] Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European, în special art. 4, art. 22 și art. 25.

[15] A se vedea în acest sens: CCR, Decizia nr. 72/2019; CCR, Decizia nr. 80/2024, Codul de procedură penală, art. 103.

[16] Legea nr. 241/2005, art. 9.

[17] Directiva 2006/112/CE, în special art. 9 alin. (1), art. 168 lit. a), art. 178 lit. a) și art. 273.

[18] A se vedea în acest sens: CCR, Decizia nr. 80/2024 și Legea nr. 126/2024.

[19] CJUE, cauza C-524/15, Menci.

[20] Ordinul președintelui ANAF nr. 128/2025, art. 1-3, coroborat cu Anexa nr. 1b secțiunea I pct. 1-5 și secțiunea II lit. b) pct. 2-4, precum și cu Anexa nr. 2b pct. 1-2; Directiva 2006/112/CE, art. 9 alin. (1), art. 168 lit. a), art. 178 lit. a) și art. 273.

[21] Legea nr. 241/2005, art. 9.

Expert contabil judiciar Daniel Udrescu