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Actualitate· 2 min citire
Bărbat din Alba, reținut după ce și-ar fi stropit partenera cu benzină. Polițiștii au găsit arme ilegale în locuință
Bărbat reținut în Alba
Publicat23 iun. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net
Un bărbat de 48 de ani din localitatea Petrești, județul Alba, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi amenințat partenera. Potrivit IPJ, incidentul ar fi avut loc pe 21 iunie 2026, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu.
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