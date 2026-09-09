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Surse: Consultări la Cotroceni în această săptămână. Nominalizarea premierului, posibilă săptămâna viitoare

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat9 sept. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier ar putea avea loc în această săptămână, potrivit unor surse REALITATEA PLUS. Nominalizarea ar putea fi făcută până la finalul săptămânii sau, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare.

Consultările ar urma să aibă loc înaintea anunțului privind persoana pe care președintele o va propune pentru funcția de premier. Conform acelorași surse, desemnarea ar putea fi făcută spre finalul acestei săptămâni.

Mai multe nume, pe masa președintelui

Pentru funcția de prim-ministru sunt vehiculate mai multe variante. Printre numele aflate în discuție se numără Sorin Grindeanu, Gheorghe Piperea, Siegfried Mureșan și Luca Niculescu.

În acest moment, varianta unui premier tehnocrat, susținut politic de partidele parlamentare, ar rămâne scenariul considerat favorit în negocierile politice.

Decizia finală îi aparține președintelui, iar consultările cu partidele ar putea clarifica susținerea politică pentru viitorul șef al Guvernului.

Până la o eventuală convocare oficială la Cotroceni și la anunțul președintelui, numele vehiculate rămân variante aflate în discuție, potrivit surselor politice.

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