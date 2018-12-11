Caută articole
conducere
Tag: conducere
Articole cu eticheta "conducere"
10 mar. 2026, 12:36
Actualitate
CSM - Interviuri cu procurorii propuşi la şefia marilor parchete
15 oct. 2019, 11:13
Actualitate
A condus un ATV fără permis
14 oct. 2019, 14:07
Actualitate
Șoferi băuți la volan, fără permise de conducere și cu auto neînmatriculate, prinși în Alba
8 oct. 2019, 10:53
Actualitate
Tânără din Aiud prinsă conducând fără permis
30 sept. 2019, 13:57
Actualitate
Șoferi băuți la volan și fără permise de conducere, prinși în Alba
9 sept. 2019, 14:15
Actualitate
Au pus în pericol siguranța circulației. Șoferi băuți la volan, fără permise de conducere și cu auto neînmatriculate, prinși în Alba
25 iul. 2019, 11:30
Actualitate
Tânăr din localitatea Iclod reținut pentru lovire
5 iul. 2019, 10:31
Actualitate
Minor fără permis de conducere depistat în trafic
31 mai 2019, 09:52
Actualitate
Minor din Ocna Mureș prins conducând un moped fără permis
27 mai 2019, 11:20
Actualitate
Tânăr din Hopârta prins conducând fără permis
3 mai 2019, 11:35
Actualitate
Timișorean prins de polițiștii Serviciului Rutier Alba
30 apr. 2019, 14:58
Actualitate
Tânăr din Sebeș cercetat pentru furt de auto și conducere fără permis
27 mar. 2019, 09:48
Actualitate
Beat și fără permis de conducere, dar la volan
26 mar. 2019, 15:51
Actualitate
Bărbat din Doştat prins conducând fără permis
7 feb. 2019, 12:06
Actualitate
Bărbat prins conducând un ATV fără a deţine permis
7 feb. 2019, 12:03
Actualitate
Bărbat din Stremț cercetat pentru conducere fără permis
4 feb. 2019, 12:57
Actualitate
7 șoferi din județ s-au ales cu dosare penale
4 feb. 2019, 12:42
Actualitate
Tânăr din Turda oprit de polițiștii din Ocna Mureş
21 ian. 2019, 11:08
Actualitate
Un tânăr este cercetat după ce a prezentat un permis fals
18 ian. 2019, 09:21
Actualitate
Schimbare la conducerea D.S.V.S.A. Alba
9 ian. 2019, 15:04
Actualitate
Persoană prinsă în flagrant în timp ce primea bani pentru a face trafic de influenţă
11 dec. 2018, 14:39
Actualitate
Accident în Berghin provocat de un șofer băut