Preşedintele lui Inter spune că este o formalitate pentru Cristi Chivu să-și prelungează înțelegerea

Sub conducerea lui Chivu, Inter este lider Serie A, cu 75 de puncte, după 32 de etape

Cristian Chivu îşi va prelungi contractul cu Inter Milano, a anunţat preşedintele grupării milaneze Giuseppe Marotta, care s-a declarat extrem de mulţumit de antrenorul român, scrie Realitatea Sportivă.

„Obiectivul important al câştigării titlului este aproape, dar mai este puţin până acolo. Chivu îşi prelungeşte contractul? Are deja contractul, este doar o formalitate… Cristian corespunde pe deplin profilului căutat de Inter, fiind un punct de referinţă important.

Singurul neajuns ar fi putut fi lipsa de experienţă, dar o dobândeşte treptat. Suntem mulţumiţi de alegerea făcută, iar el ne-a răsplătit încrederea. Este unul dintre cei mai buni antrenori din prezent”, a declarat preşedintele clubului Inter Milano, Giuseppe Marotta.

Cristian Chivu conduce Inter Milano din 9 iunie 2025, când a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027.