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EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo

EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo

EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 19 dec. 2021, 20:21

Fostul acționar al lui Dinamo a fost la conducerea clubului din Ștefan cel Mare între anii 1995 – 2012

Fostul acționar al lui Dinamo a fost la conducerea clubului din Ștefan cel Mare între anii 1995 – 2012, perioadă în care „câinii” se băteau an de an pentru locurile fruntașe!

Ajuns la 51 de ani, Cristi Borcea a decis să iasă din fotbal și să renunțe la pasiunea pe care a avut-o de-a lungul vieții. Cu toate acestea, afaceristul a rămas la curent cu toate informațiile de la fosta sa echipă și s-a arătat extrem de dezamăgit din cauza situației critice din „Groapă”.

Întrebat dacă se implică în vreun fel la Dinamo în momentul de față, Cristi Borcea nu a ezitat să răspundă.

Vezi declarația lui Cristi Borcea AICI 

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Sursa: Realitatea Star

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