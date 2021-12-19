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Sport· 1 min citire
EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo
EXCLUSIV | Cristi Borcea, moment de sinceritate! Ce spune despre implicarea sa la Dinamo
Fostul acționar al lui Dinamo a fost la conducerea clubului din Ștefan cel Mare între anii 1995 – 2012
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