Sport· 1 min citire

Atletism: Alexandra Ștefania Uță, medaliată cu aur la Mondialele U20 în proba de 400 m garduri

Alexandra Ștefania Uță

Alexandra Ștefania Uță

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net

Uță câștigase titlul european al probei anul trecut.

Sportiva română Alexandra Ștefania Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 m garduri, duminică, la Campionatele Mondiale de atletism Under-20 de la Eugene (Oregon), cu un nou record al competiției, 55 sec 33/100.

Medalia de argint a revenit atletei sud-africane Tumi Ramokgopa, în 55 sec 88/100, în timp ce bronzul a fost adjudecat de grecoaica Eleni Iakovaki, în 55 sec 99/100.

Uță câștigase titlul european al probei anul trecut la Tampere, cu timpul de 55 sec 55/100.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atletismmedalie de aursportalexandra stefania utamondiale

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe