Astăzi începe Openul Internaţional al României la șah
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Astăzi se dă startul în Openul Internaţional al României, evenimentul principal al festivalului şahist care se desfăşoară în aceasta săptămână la Alba Iulia. Andrei Istrăţescu a câşigat Openul Judeţului Alba la blitz.
Timp de nouă zile Alba Iulia va fi gazda unuia dintre cele mai importante festivaluri şahiste organizate în Europa.Openul Internaţional al României la şah, un turneu organizat de Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba, aduce în oraşul Marii Uniri circa peste 250 de şahişti care participă la mai multe concursuri de şah.Festivalul a debutat sâmbătă cu Openul Judeţului Alba pe echipe, care i-a avut ca invitaţi speciali pe şahiştii de la Unirea Râtişor şi Şah Club Padina, două cluburi din Voievodina, provincie din Serbia înfrăţită cu judeţul Alba.Primul loc în clasament a fost ocupat de echipa municipiului Aiud, în care alături de Ionel Miron şi Nicolae Şandru au evoluat şi doi stranieri, arbitrii Alin Marcu (Cluj-Napoca) şi Alin Câmpeanu (Arad).Podiumul a fost completat de echipa Alba Tineret (Tudor Sfârlog, Răzvan Teodorescu, Dan Cantemir, Radu Ţâmpea) şi Unirea Râtişor (Petar Rankov, Slavko Jovanovic, Petru Zsurka, Pau Voina, rezervă Victor Voina). Arbitrul competiţiei a fost Vitorino Dias Ferreira (Portugalia).
Duminică dimineaţa şcoala gimnazială Avram Iancu a fost gazda Memorialului Mihail Breaz, organizat în memoria regretatului maestru albaiulian, turneu de şah rapid la care au participat 92 de copii din România, Moldova şi Serbia.
Turneul omologat FIDE a fost câştigat surprinzător, dar pe deplin meritat, de Matei Coicev (CSU Bucureşti) în vârstă de doar 10 ani, care este medaliat cu bronz la campionatele naţionale de juniori la categoria sa de vârstă.El a fost urmat în clasament de Radu Ţâmpea (CSM Unirea Alba Iulia) şi Savva Şustov (Republica Moldova), care au obţinut premiile speciale la juniori sub 18 si respectiv sub 12 ani.Copiii fără rating FIDE au jucat în grupe de 5-6 jucători, câştigatorii acestor grupe fiind Patrick Dunca (Cluj Napoca), Titus-Antoniu Trif (Târgu Mureş), Antonia Măcăleţ (CSM Unirea Alba Iulia), Marius Tătar (Târgu Mureş), Natalia Gligor (CSM Unirea Alba Iulia), David Costinaş (Petrila), Tudor Grecu (Orăştie), David Mitrofan (CSM Unirea Alba Iulia), David Vesa (CSM Unirea Alba Iulia), Paul Tatu (Sibiu), Laurenţiu Alexa (Teiuş), Rareş Lateş (Cristeşti Mureş), Maria Rădoi (Petrila), Ciprian Gligor (CSM Unirea Alba Iulia), Dragoş Gligor (CSM Unirea Alba Iulia), Darius Posteucă (Orăştie).O menţiune specială şi pentru cel mai tânăr participant, Rareş Apostu (Petroşani) în vârstă de doar 4 ani, care a câştigat 4 din cele 5 partide jucate.Concursul a fost arbitrat de Alin Marcu (Cluj-Napoca), Vitorino Ferreira (Portugalia), Alin Apostu (Petroşani), Mihai Iosif (Orăştie), Marius Ceteraş, Dorin Şerdean şi Florin Ileană (toţi din Alba Iulia).
Primul weekend al festivalului s-a încheiat cu Openul Judeţului Alba la blitz, probă în care participanţii au avut la dispoziţie pentru toată partida câte 3 minute, cu 2 secunde adăugate adiţional după fiecare mutare efectuată.
Concursul a fost unul foarte puternic, printre cei 61 de participanţi aflându-se 3 mari maeştri internaţionali, 6 maeştri internaţionali şi 9 maeştri FIDE. La capătul celor 8 runde s-a impus clar principalul favorit al turneului, marele maestru internaţional Andrei Istrăţescu, care a terminat cu 7 puncte din 8 posibile, lăsând doar 2 remize în meciurile cu următorii clasaţi, maeştri internaţionali Artem Omelja (Ucraina) şi Serghei Vedmediuc (Moldova), care au terminat concursul cu 6,5 puncte.Locurile următoare au fost ocupate de George Stoleriu, tot cu 6,5 puncte dat coeficienţi de departajare inferiori, Alexandru Manea, Lucian Filip, Adrian Sechereş şi Alexandru Banzea cu 6 puncte.
Astăzi se dă startul în Openul Internaţional al României, în cele două secţiuni principale urmând a participa circa 120 de jucători.
Prima rundă va începe de la orele 16, la orele 15.30 fiind programată festivitatea de deschidere.Se anunţă un turneu foarte interesant atât datorită prezenţei a 7 mari maeştri internaţionali şi numeroşi alţi jucători cu titluri internaţionale, dar şi datorită faptului că la start se vor afla peste 40 de juniori din loturile naţionale ale României, Moldovei, Indiei, Ucrainei şi Bulgariei.De notat şi prezenţa unui numeros grup de tineri jucători indieni, care s-au clasat printre fruntaşi săptămâna trecută la openul internaţional de la Hoogeveen (Olanda) şi care îşi continua seria de turnee în Europa la Alba Iulia.Iubitorii şahului din judeţul Alba sunt aşteptaţi la Hotel Transilvania pentru a vedea partide de șah de calitate în fiecare zi de la orele 16 de luni până sâmbătă și de la orele 9 în zilele de marți, joi, vineri, sâmbătă și duminică.În plus în fiecare seară de la orele 20.30 sunt programate lecturi șahiste oferite de participanții la openul internațional.
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