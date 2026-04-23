Val de execuții în Iran: un nou caz legat de opoziție și acuzații de spionaj
Iran
Iran a anunțat executarea unui bărbat condamnat pentru apartenența la o grupare de opoziție interzisă și pentru presupuse legături cu Israel.
Potrivit autorităților judiciare iraniene, Sultan-Ali Shirzadi-Fakhr a fost găsit vinovat că ar fi făcut parte din organizația Mujahedeen-e-Khalq și că ar fi colaborat cu serviciul de informații israelian Mossad.
Acesta a fost condamnat la moarte pentru infracțiunea de „război împotriva lui Allah” („moharebeh”), acuzație folosită de autoritățile iraniene în cazuri considerate amenințări la adresa securității statului. Execuția a fost pusă în aplicare joi dimineață, conform informațiilor oficiale.
Cazul face parte dintr-o serie mai amplă de execuții care au avut loc în Iran în contextul tensiunilor regionale și al conflictului recent. De la începutul confruntărilor, mai multe persoane acuzate de legături cu Israelul sau cu grupări de opoziție au fost condamnate și executate.
Organizațiile pentru drepturile omului critică frecvent aceste practici, acuzând autoritățile iraniene că procesele nu sunt transparente și că inculpații nu beneficiază de garanții procesuale corecte, inclusiv dreptul de a contesta probele prezentate împotriva lor.
Execuțiile au loc în contextul unui armistițiu fragil, instituit la începutul lunii aprilie, pe fondul tensiunilor dintre Iran și adversarii săi.
