Uniforma obligatorie ar putea reveni în școli

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 16:34

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în unitățile de învățământ de stat din România, după ce un proiect de lege inițiat în principal de parlamentari PSD a primit aviz favorabil în Comisia pentru administrație publică a Senatului. Propunerea urmărește modificarea Legii învățământului preuniversitar și a fost înregistrată la Senat în luna iunie.

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