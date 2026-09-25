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România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri ale pachetelor turistice. Cât au crescut prețurile

Litoral

Litoral

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 16:50

România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachetele turistice.

În august 2026, acestea au fost cu 11,9% mai scumpe decât în aceeași lună a anului trecut, în condițiile în care media europeană a fost de 3,2%, potrivit datelor Eurostat.

Belgia, pe primul loc la scumpiri

Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachetele turistice au fost raportate în Belgia, cu 16,2%, urmată de Portugalia, cu 14,3%.

Pe următoarele poziții s-au aflat Suedia, cu o majorare de 12,8%, Lituania, cu 12,3%, și România, cu 11,9%. În același timp, patru state membre au înregistrat scăderi ale prețurilor: Estonia, Spania, Italia și Irlanda.

Diferențe importante de la o țară la alta

La nivelul întregii Uniuni Europene, pachetele de servicii pentru vacanțe s-au scumpit cu 3,2% în august 2026, comparativ cu august 2025. Evoluția a fost similară cu rata generală a inflației din UE.

Datele Eurostat arată că prețurile acestor servicii au avut variații importante în ultimii doi ani. După creșteri mai accentuate la începutul lui 2025, ritmul de scumpire s-a apropiat ulterior de evoluția generală a prețurilor, pentru ca în 2026 să apară din nou diferențe importante între state.

Și biletele de avion au avut evoluții diferite

În cazul transportului aerian de pasageri, situația a fost diferită. La nivelul UE, prețurile biletelor de avion au fost în august cu 0,4% mai mici decât în aceeași perioadă din 2025.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Grecia, de 16,3%, și Irlanda, de 14,4%. În schimb, în zece state membre prețurile au scăzut, iar cea mai mare reducere a fost raportată în Slovacia, unde tarifele au coborât cu 61,2%.

Datele Eurostat indică astfel o evoluție diferită a costurilor pentru vacanțe în funcție de destinație și tipul serviciului. În România, scumpirea anuală a pachetelor turistice a fost de aproape patru ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

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