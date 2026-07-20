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Un deținut a înghițit două baterii pentru că nu avea televizor în cameră
FOTO: Arhivă
Un deținut încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, unde execută o pedeapsă pentru tâlhărie, a fost sancționat după ce a înghițit două baterii de 1,5 V.
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