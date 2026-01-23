"Nu suntem de acord sub nicio formă cu reducerea veniturilor salariale"

Federaţia Solidaritatea Sanitară amenință cu proteste.

Sindicaliştii se tem că guvernul le va aplica şi angajaţilor din spitalele publice reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale și, de aceea, au început să li se adreseze parlamentarilor pentru a obţine angajamente de protecţie.

" Nu suntem de acord sub nicio formă cu reducerea veniturilor salariale ale angajaţilor, având în vedere promisiunile din anii trecuţi, chiar de majorare şi de reaşezare a lor pe criterii echitabile, aşa încât domenul sanitar nu poate fi pus în discuţie şi aşteptăm să se ia o decizie să fie exceptat de la aceste măsuri. De principiu sunt hotărâte protestele, începând cu proteste de local, miting şi eventual grevă, în situaţia în care chiar nu se rezolvă revendicările noastre ", a spus liderul de sindicat Felicia Lircă pentru Radio România Târgu Mureş.

Reforma administraţiei locale şi centrale, pe care o pregăteşte executivul, prevede o reducere cu 10% a fondului de salarii din administraţia centrală şi locală, precum şi în instituţiile aflate în subordinea lor.