Român de 19 ani, reținut în Italia după ce a încercat să fure produse de lux dintr-un supermarket

Român de 19 ani, reținut în Italia

Un tânăr român în vârstă de 19 ani a fost arestat de poliția italiană în orașul Como, după ce a încercat să părăsească un supermarket cu bunuri în valoare de peste 2.300 de euro, fără să le plătească.

Incidentul a avut loc marți după-amiază, în jurul orei 15:30, într-un magazin situat pe Via Carloni. Tânărul a fost observat de agentul de pază, care l-a reținut și a alertat autoritățile. La fața locului a intervenit un echipaj al poliției, care l-a preluat pe suspect.

Potrivit anchetatorilor, românul acționa împreună cu un complice, care a reușit să fugă. Cei doi au umplut un cărucior cu produse cosmetice și aparate de ras electrice de marcă, încercând apoi să iasă din magazin prin zona caselor self-service, profitând de deschiderea temporară a barierei automate.

După recuperarea bunurilor și returnarea acestora supermarketului, tânărul a fost dus la sediul poliției pentru identificare. Verificările au arătat că acesta nu figura în bazele de date ale autorităților italiene și nu fusese înregistrat oficial în Italia.

În urma plângerii depuse de reprezentanții magazinului, polițiștii au dispus arestarea sa pentru tentativă de furt calificat. După informarea procurorului de serviciu, tânărul a fost reținut în arestul poliției și urmează să fie prezentat instanței în cadrul unei proceduri de urgență.