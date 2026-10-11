Povestea inginerului din Cugir care a ajuns doctorand la 90 de ani. „Trebuie să ții pasul”

Un fost inginer din Cugir, județul Alba, lucrează la teza de doctorat în al doilea an de studiu la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la vârsta de 90 de ani.
Inginerul Aurel Voicu din Cugir, fost primar și viceprimar al orașului timp de 12 ani, este doctorand la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, tema lucrării sale de doctorat fiind ”Premisele înființării Muzeului orașului Cugir”, scrie ziarulunirea.ro.
„Studiile durează patru ani, dar trebuie să ții pasul. Acum dau raportul de progres numărul 2. (...) Lucrarea pentru doctorat o voi susține peste doi ani. Am muncit foarte mult până acum. Este destul de greu mai ales că trebuie să fii cu internetul, trebuie să fii cu calculatorul, să fii cu toate astea la pasul vremii. Scriu și de mână și pe calculator. Trebuie ținut pasul cu noutățile și veștile care trebuiesc cuprinse în lucrare”, a declarat Aurel Voicu, pentru Ziarul Unirea.
Acesta spune că nu folosește deloc inteligența artificială.
Aurel Voicu a fost principalul susținător al înființării muzeului din Cugir, primul din acest oraș.
Deocamdată, prin hotărârea Consiliului local a fost înființată o expoziție muzeală permanentă. În prezent, se fac demersuri obținerea atestării pentru denumirea de muzeu.
Dacă totul decurge normal, Aurel Voicu își va susține lucrarea de doctorat, care aprofundează etapele înființării muzeului de la Cugir, în anul academic 2028 – 2029.