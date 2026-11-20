Publicat 20 nov. 2026, 14:20 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu pune întrebări incomode în scandalul-momentului care îl vizează pe Radu Miruță: de ce au ieșit la iveală abia acum acuzațiile de incompatibilitate, unde au fost instituțiile statului până în prezent și dacă politicianul USR a beneficiat, de fapt, de protecție? Jurnalista ridică și suspiciunea unei posibile campanii de imagine în jurul dezvăluirilor făcute de Miruță în conferința de presă susținută vineri, 20 noiembrie, ca urmare a acuzațiilor lansate de Agenția Națională de Integritate (ANI) la adresa sa. Deputatul USR este acuzat că ar fi ocupat în același timp funcția de expert judiciar și cea de deputat.

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