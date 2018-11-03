Caută articole
10 mar. 2025, 19:17
Politica
PRIMARUL DIN ORȘOVA, ACUZAT CĂ ȘI-A ACORDAT ILEGAL PREMII DE EXCELENȚĂ
24 iul. 2023, 11:11
Politica
ANI: 13 aleşi locali, cu probleme de integritate. Un primar nu a declarat 70.000 de euro din jocuri de noroc
7 iun. 2023, 09:35
Actualitate
Consilier local, în incompatibilitate
14 mar. 2023, 07:39
Actualitate
Șoferii cu vârsta de peste 70 de ani ar putea fi nevoiți să își reînnoiască permisele la fiecare 5 ani. Aceștia vor fi evaluați medical mai des
1 mar. 2023, 08:01
Actualitate
Noi beneficii pentru angajații ANI - lista de sporuri
17 mai 2022, 10:18
Actualitate
Directorul adjunct al Cupru Min Abrud, Dorel Tomuș, în incompatibilitate
6 iul. 2021, 12:47
Actualitate
Fost consilier local, găsit în conflict de interese
17 mai 2021, 12:17
Actualitate
ANI anunţă digitalizarea procesului de completare şi transmitere a declaraţiilor de avere şi de interese
13 apr. 2021, 10:29
Actualitate
3.462 proceduri de achiziție publică, analizate de către Agenția Națională de Integritate de la începutul anului
3 mar. 2021, 13:17
Actualitate
Fostul viceprimar al comunei Șibot, în incompatibilitate
18 feb. 2021, 13:01
Actualitate
Fost director adjunct al Fabricii de Arme Cugir, găsit în incompatibilitate. A fost şi consilier local
19 nov. 2020, 10:18
Actualitate
Viceprimarul comunei Avram Iancu găsit incompatibil
15 oct. 2020, 11:52
Actualitate
Secțiune dedicată alegerilor parlamentare pe pagina Agenției Naționale de Integritate
14 iul. 2020, 11:15
Actualitate
Doi aleși locali din județul Alba, declarați incompatibili de ANI
24 oct. 2019, 08:59
Actualitate
Garda Apulum, spectacol aniversar, în Cetatea Alba Carolina
22 oct. 2019, 11:39
Actualitate
Un bărbat și-a agresat nepotul în vârstă de 11 ani
3 oct. 2019, 13:17
Actualitate
Biciclist accidentat în centrul municipiului Alba Iulia
27 sept. 2019, 12:23
Actualitate
Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 67 de ani de existență
18 sept. 2019, 10:39
Actualitate
Eveline Păuna lansează la Alba Iulia cartea „Femeia la 30 de ani”
13 sept. 2019, 09:36
Actualitate
Școala de Arte și Meșteșuguri din Alba la Semicentenar
20 aug. 2019, 08:37
Actualitate
Ana Olaru – o viață cât un centenar
18 iun. 2019, 10:17
Actualitate
Conflicte de INTERESE și INCOMPATIBILITATE la Parcul Industrial Cugir
15 apr. 2019, 09:15
Actualitate
Grupul Skepsis celebrează 17 ani de existență
1 dec. 2018, 13:15
Actualitate
Familia Regală a sosit la Alba Iulia
1 dec. 2018, 11:56
Actualitate
Români de pretutindeni au participat la Marșul Unirii (VIDEO)
14 nov. 2018, 12:09
Actualitate
Centenarul Marii Uniri la Alba Iulia: concerte, momente solemne, spectacole. PROGRAM
10 nov. 2018, 10:32
Actualitate
Stadiul Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia
8 nov. 2018, 15:06
Actualitate
Muzeul Unirii sărbătorește 130 de ani de activitate
6 nov. 2018, 11:58
Actualitate
Programul celor 3 zile de sărbătoare, la Alba Iulia
3 nov. 2018, 13:48
Actualitate
Controale în unităţile de cazare cu ocazia minivacanţei de 1 Decembrie
