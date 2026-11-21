Vremea se răcește ușor sâmbătă, 21 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării, însă în sud și sud-est temperaturile se mențin peste valorile normale pentru această perioadă.
Meteorologii anunță ploi în vest, nord și centru, în timp ce la munte sunt așteptate precipitații mixte, lapoviță și ninsoare. Maximele zilei vor ajunge la 19 grade Celsius în sudul și vestul Olteniei.
Unde sunt așteptate ploi și ninsori
În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi în general însorită, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 17 grade Celsius. Spre noapte, norii se vor înmulți și sunt posibile ploi în nordul Dobrogei.
În Moldova de sud și nordul Munteniei, vremea va fi relativ plăcută, cu temperaturi de până la 17 grade. În schimb, în nordul Moldovei și Bucovina sunt prognozate înnorări și ploi, iar la munte vor apărea lapovița și ninsoarea.
În Maramureș și nordul Transilvaniei, cerul va fi predominant noros. Va ploua, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile. Temperaturile vor scădea și nu vor depăși 10 grade Celsius în Maramureș.
Temperaturi de până la 19 grade în Oltenia
În vestul țării, ploile vor apărea pe suprafețe mai restrânse, cu precipitații mai însemnate în Munții Apuseni. Dimineața, în zonele de câmpie, există condiții de ceață, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 13 grade.
În Transilvania, înnorările vor persista și va ploua. La altitudini mari, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale care pot depăși 90 km/h. În vestul regiunii, maximele vor ajunge la 13-14 grade.
Oltenia va avea parte de vreme mai frumoasă, cu soare și temperaturi ridicate pentru finalul lunii noiembrie. În vestul și sudul regiunii se pot înregistra chiar și 19 grade Celsius.
Și în sudul țării vremea va fi caldă, cu mult soare. În zona Giurgiu, temperaturile vor ajunge la aproximativ 18 grade.
Vremea în București: 17 grade la amiază
Capitala va avea parte de o zi însorită, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la 17 grade Celsius, însă noaptea temperaturile vor coborî până la aproximativ 5 grade.
Ninsori și vânt puternic la munte
La munte, vremea va deveni mai rece, iar cerul va rămâne în mare parte acoperit de nori. În Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali sunt așteptate precipitații sub toate formele.
În masivele montane din nordul țării se poate depune, izolat, un strat nou de zăpadă de aproximativ 10 centimetri. Vântul va sufla puternic pe creste, cu rafale care pot ajunge la 90 km/h.