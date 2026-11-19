Un bărbat din județul Alba, înscris în registrul agresorilor sexuali, a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu executare pentru că a refuzat să se prezinte periodic la poliție.
Judecătoria Alba Iulia a pronunțat miercuri, 18 noiembrie 2026, o sentință prin care l-a condamnat pe un bărbat din județul Alba la un an de închisoare cu executare. Inculpatul a fost găsit vinovat de nerespectarea obligațiilor legale prevăzute de Legea nr. 118/2019, care reglementează funcționarea Registrului național automatizat al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale.
Bărbatul figurează în registru ca urmare a unei condamnări anterioare pentru viol. Deși a fost informat încă din 29 iunie 2021 asupra obligației de a se prezenta periodic la poliție, acesta a început să lipsească începând cu primăvara anului 2023.
Refuzul de a respecta programul de supraveghere
Potrivit sentinței, inculpatul nu s-a mai prezentat la unitatea de poliție pentru a semna graficul de prezență în opt zile din 2023: 7 mai, 4 iunie, 28 iulie, 16 august, 15 septembrie, 11 octombrie, 10 noiembrie și 6 decembrie.
Un element central al dosarului este o cerere înregistrată la Postul de Poliție Cricău pe 24 aprilie 2023. În acest document, bărbatul a transmis că, începând cu 24 martie 2023, nu mai dorește să se supună legilor din România și prevederilor Legii nr. 118/2019.
În cursul urmăririi penale, inculpatul a explicat că nu considera justificată obligația de prezentare, invocând faptul că infracțiunea pentru care fusese înscris în registru fusese comisă cu aproximativ 35 de ani în urmă. A susținut, de asemenea, că pierduse graficele de prezență și că fusese plecat la muncă în afara localității într-o anumită perioadă.
Motivația instanței
Judecătorii au considerat că argumentele invocate nu înlătură răspunderea penală, obligația de prezentare fiind personală. Instanța a reținut că absențele nu au rezultat din neglijență, ci dintr-o decizie deliberată de a nu respecta legea.
În fața instanței, bărbatul a continuat să afirme că nu dorește să se mai prezinte la poliție și a declarat că își dorește o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție. A refuzat explicit să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, condiție necesară pentru suspendarea pedepsei sub supraveghere.
La individualizarea pedepsei, instanța a luat în considerare numărul absențelor și atitudinea inculpatului. Deși nu avea antecedente penale care să atragă starea de recidivă, acesta prezenta un trecut infracțional. Instanța a decis că pedeapsa cu închisoarea este necesară pentru prevenirea unor fapte similare.
Pentru cheltuieli judiciare avansate de stat, bărbatul a fost obligat să achite 600 de lei. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.