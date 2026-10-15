Podcast REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre cât de pregătiți suntem pentru o nouă pandemie - VIDEO

Publicat 15 oct. 2026, 12:24 Sursă Realitatea PLUS

Am trecut printr-o pandemie fără precedent, dar cât am învățat din lecția care a schimbat omenirea? Suntem mai bine pregătiți pentru o nouă urgență sanitară de o asemenea amploare? Acestea sunt două dintre întrebările abordate în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, care îl are ca invitat, în premieră la Realitatea Plus, pe dr. Adrian Marinescu.

Distribuie articolul