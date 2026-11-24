Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 16:35

Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, susține că alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 s-au desfășurat fără nicio contestație și afirmă că, după doi ani, statul român nu a prezentat dovezi certe care să justifice anularea scrutinului.

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