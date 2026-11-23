Magistrații Curții de Apel București s-au pronunțat luni, 23 noiembrie, asupra contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Hotărârea este definitivă și executorie. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.
Magistrații Curții de Apel București au decis luni, 23 noiembrie, plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Respinge ca nefondata contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(...)Definitivă",
se arată în decizia CAB.
Instanța i-a impus lui Călin Georgescu ca „pe durata măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, locuinţa din România, județ Ilfov, com. Mogoșoaia”.
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să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpatul Rusen Ionel, cu suspectul Massimiliano Arena, cu persoana vătămată Leu Răzvan – Liviu şi cu martorii din dosar care vor fi indicaţi de procuror (cu excepţia celor care locuiesc împreună cu inculpatul).
pe durata arestului la domiciliu, inculpatul este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere şi să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență.