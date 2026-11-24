Publicat 24 nov. 2026, 09:10 Sursă adevarul

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în întreaga țară până la jumătatea lunii decembrie, potrivit estimărilor ANM. Precipitațiile vor fi excedentare inițial, apoi deficitare, înainte de revenirea la valori normale.

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