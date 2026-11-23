Poliția din Alba Iulia caută un bărbat de 21 de ani care a provocat un accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a refuzat să oprească la semnalele agenților. Două persoane au fost rănite ușor.
Evenimentul a avut loc pe 21 noiembrie 2026, în jurul orei 22:50, când polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism. Conducătorul vehiculului nu s-a conformat, ceea ce a dus la declanșarea unei urmăriri.
În timp ce se deplasa pe strada Ștefan cel Mare, în direcția străzii Toporașilor, șoferul nu a adaptat viteza într-o curbă la stânga. A pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar pe strada Toporașilor.
După impact, tânărul de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, a părăsit locul accidentului. Cei doi pasageri aflați în mașina sa au fost transportați la spital cu leziuni corporale ușoare.
Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea Poliției. Activitățile de depistare continuă pentru a fi adus la răspundere.