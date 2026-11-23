Publicat 23 nov. 2026, 09:49 Sursă stiripesurse

Poliția din Alba Iulia caută un bărbat de 21 de ani care a provocat un accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a refuzat să oprească la semnalele agenților. Două persoane au fost rănite ușor.

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