Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic

Legea nr. 207/2026, cunoscută ca „Legea motocicliștilor”, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Actul normativ permite accesul pe benzile de autobuz și reglementează manevrele în trafic pentru vehiculele pe două roți.
Prevederile noi le permit motocicliștilor și mopediștilor să utilizeze benzile destinate transportului public, însă doar în zonele unde administratorul drumului autorizează acest acces. Decizia privind aplicarea acestei măsuri revine autorităților responsabile de administrarea infrastructurii rutiere.
Reguli pentru circulație și siguranță
Legea reglementează înaintarea pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafoare sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot efectua această manevră dacă există spațiu lateral suficient și nu stânjenesc alți participanți la trafic, respectând o viteză maximă de 20 km/h.
În cazul în care o motocicletă sau un moped trece pe lângă vehicule aflate în mișcare, pe același sens de circulație, acțiunea nu mai este considerată depășire dacă nu se încalcă marcajul care delimitează banda.
Pentru creșterea siguranței, legea impune amenajarea unor spații de trei metri pentru motociclete și mopede în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere. Aceste zone vor fi marcate în fața coloanelor de vehicule, oferind un loc de așteptare separat de fluxul principal.
Obligații pentru primării și echipament
Primăriile vor avea obligația de a amenaja locuri de parcare destinate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care dispun de cel puțin șase locuri pentru autoturisme. Amenajările se vor realiza cu avizul Poliției Rutiere.
Actul normativ precizează, de asemenea, că motocicliștii, mopediștii și pasagerii trebuie să poarte căști omologate pentru categoria vehiculului, fixate corespunzător.
Legea nr. 207/2026 intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Guvernul are la dispoziție 60 de zile pentru a modifica regulamentul de aplicare a Codului rutier și pentru a adapta normele existente la noile prevederi.