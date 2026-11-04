Social· 2 min citire

Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Alba ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat4 nov. 2026, 08:39
SursăZiarul Unirea

Legea nr. 207/2026, cunoscută ca „Legea motocicliștilor”, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Actul normativ permite accesul pe benzile de autobuz și reglementează manevrele în trafic pentru vehiculele pe două roți.

Prevederile noi le permit motocicliștilor și mopediștilor să utilizeze benzile destinate transportului public, însă doar în zonele unde administratorul drumului autorizează acest acces. Decizia privind aplicarea acestei măsuri revine autorităților responsabile de administrarea infrastructurii rutiere.

Reguli pentru circulație și siguranță

Legea reglementează înaintarea pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafoare sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot efectua această manevră dacă există spațiu lateral suficient și nu stânjenesc alți participanți la trafic, respectând o viteză maximă de 20 km/h.

În cazul în care o motocicletă sau un moped trece pe lângă vehicule aflate în mișcare, pe același sens de circulație, acțiunea nu mai este considerată depășire dacă nu se încalcă marcajul care delimitează banda.

Pentru creșterea siguranței, legea impune amenajarea unor spații de trei metri pentru motociclete și mopede în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere. Aceste zone vor fi marcate în fața coloanelor de vehicule, oferind un loc de așteptare separat de fluxul principal.

Obligații pentru primării și echipament

Primăriile vor avea obligația de a amenaja locuri de parcare destinate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care dispun de cel puțin șase locuri pentru autoturisme. Amenajările se vor realiza cu avizul Poliției Rutiere.

Actul normativ precizează, de asemenea, că motocicliștii, mopediștii și pasagerii trebuie să poarte căști omologate pentru categoria vehiculului, fixate corespunzător.

Merg pe motocicletă de la 16 ani şi ştiu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o maşină mai puţin în coloană şi un loc de parcare liber, deci legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi. Le mulţumesc colegilor din toate cele patru partide şi celor de la MotoADN, care au adus proiectul în Parlament şi l-au susţinut până la capăt. Traficul nu are culoare politică, iar proiectul de lege adoptat astăzi este aliniat celor mai bune practici din Vest, unde aceste reguli se aplică deja de ani de zile

a declarat Sebastian Burduja, deputat PNL și coinițiator al proiectului, după votul din Camera Deputaților Sebastian Burduja

Legea nr. 207/2026 intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Guvernul are la dispoziție 60 de zile pentru a modifica regulamentul de aplicare a Codului rutier și pentru a adapta normele existente la noile prevederi.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe