Incident grav pe Transfăgărăşan. O mașină parcată a căzut într-o râpă. Întregul moment, surpins VIDEO

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 18:32

Un incident grav a avut loc pe Transfăgărășan, unde o mașină parcată a fost grav avariată, după ce a căzut într-o râpă. Întregul moment a fost filmat de turiștii ce se aflau în zonă și care spun că șoferița nu a asigurat autovehiculul cu frâna de mână în momentul în care l-a parcat.

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