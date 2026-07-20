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Furtuni și vijelii în România. Unde lovește furia naturii, noile date ANM

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat20 iul. 2026, 09:31
Actualizat20 iul. 2026, 09:36
SursăRealitatea PLUS

Vremea rămâne instabilă în cea mai mare parte a țării, iar meteorologii avertizează că episoadele de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului se vor menține și în următoarele zile. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a explicat luni, în exclusivitate la Realitatea PLUS, cum va evolua vremea în perioada următoare și în ce zone sunt așteptate cele mai intense fenomene.

Instabilitatea atmosferică se menține și în cursul nopții

”Vom continua cam în aceeași variantă, cel puțin din punct de vedere al instabilității atmosferice. La noapte, de pildă, așteptăm să avem mai multă instabilitate, adică averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de vânt. Cu totul izolat nu este exclus să fie și grindină, eventual vijelie, însă în cursul nopții mai rar se întâmplă acest lucru”, a declarat Meda Andrei.

Meteorologul ANM a subliniat că ”în partea de sud și de sud-est a țării, local. Nu în fiecare localitate, dar local să plouă mai intens aici în sud, respectiv în sud-est”.

Ploile și furtunile vor continua și în zilele următoare

”Mâine vom avea instabilitate atmosferică în regiunile din sudul, centrul, estul țării. La fel și în ziua următoare, când vor fi în special în jumătatea de est a țării”, a mai spus aceasta.

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