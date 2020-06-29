Curtea de Apel Alba Iulia afectată de coronavirus. Urmează o testare în masă.

O angajată a Curţii de Apel Alba Iulia a fost confirmată cu coronavirus, urmând ca personalul instanţei să fie testat, fie individual - respectiv contacţii direcţi, fie prin metoda pooling - restul salariaţilor.

O angajată a Curţii de Apel Alba Iulia a fost confirmată cu coronavirus, urmând ca personalul instanţei să fie testat, fie individual - respectiv contacţii direcţi, fie prin metoda pooling - restul salariaţilor.



În cursul zilei de duminică, un angajat a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 în urma prezentării la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu simptome de viroză respiratorie, care au debutat în cursul zilei de sâmbătă seara. Luni a fost declanşată ancheta epidemiologică şi au fost identificaţi contacţii direcţi care urmează să fie testaţi individual. Pentru restul angajaţilor instanţei va fi realizată testarea de grup prin metoda pooling.



"Până în prezent, niciun alt angajat al instanţei nu a manifestat simptome de infectare, iar colegii contacţi direcţi cu cel mai mare risc de infectare au rămas în autoizolare la domiciliu, urmând să fie testaţi individual", susțin reprezentanţii CA Alba Iulia.



Aceeaşi sursă arată că activitatea instanţei se desfăşoară în continuare în condiţii normale, iar CA Alba Iulia "colaborează îndeaproape" cu reprezentanţii DSP Alba şi urmează toate măsurile recomandate.



Luni, DSP Alba a anunţat că au fost depistate 4 noi cazuri de infectare cu COVID-19, după ce duminică au fost prelucrate 163 de teste.



Numărul total de cazuri înregistrate în Alba de la începutul pandemiei este de 452.





