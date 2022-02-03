Caută articole
Articole cu eticheta "coronavirus"
14 oct. 2025, 09:55
Actualitate
INSP: 1.627 DE CAZURI NOI DE PERSOANE INFECTATE CU SARS-COV-2
3 oct. 2023, 10:29
Actualitate
Medicii avertizează despre noul val de coronavirus cu 3 mutații din România - Care sunt primele măsuri pentru gripă, răceli și COVID
1 mai 2023, 11:58
Actualitate
OMS, semnal de alarmă despre mutațiile Covid-19. Ce spun experții români
20 apr. 2023, 11:26
Actualitate
Nu scăpăm de pandemie: se aşteaptă un nou val masiv de COVID-19
30 mar. 2023, 07:22
Actualitate
OMS: Copiii şi adolescenţii sănătoşi s-ar putea să nu mai aibă nevoie de vaccin anti-Covid
31 ian. 2023, 10:43
Actualitate
Se mai vaccinează românii antiCovid? Autoritățile fac publice cele mai noi date: cum arată cifrele imunizării
27 oct. 2022, 09:41
Actualitate
Coronavirus. Riscul mare de tromboză cu vaccinul AstraZeneca, confirmat de rezultatele unui nou studiu
16 iul. 2022, 13:50
Actualitate
Bilanț coronavirus 16 iulie. Număr mare de cazuri noi în weekend: Tot mai mulți români, internați
14 iul. 2022, 10:40
Actualitate
10 regiuni din Bulgaria au intrat în zona galbenă de COVID-19
13 iul. 2022, 10:18
Actualitate
O nouă variantă COVID îi îngrijorează pe experți. Cât de periculos este "Centaurul"
21 iun. 2022, 08:28
Actualitate
Rafila, avertisment terifiant despre COVID: Nici trecerea prin boală şi nici vaccinul nu mai opresc transmiterea
16 mai 2022, 10:57
Actualitate
Aeroporturile europene renunță la masca de protecție
27 apr. 2022, 08:48
Actualitate
Directorul OMS avertizează: „Ratele de testare au scăzut cu 70% până la 90%"
7 apr. 2022, 08:50
Actualitate
Ultima variantă Omicron alertează lumea medicală: cu 10% mai transmisibilă față de cea mai contagioasă formă
24 mar. 2022, 08:47
Actualitate
Restricțiile, la un pas să fie reintroduse în România - numărul cazurilor Covid crește alarmant
23 mar. 2022, 08:38
Actualitate
Alexandru Rafila, anunț despre instaurarea unor noi restricţii anti-COVID-19
21 mar. 2022, 09:32
Actualitate
Anunț îngrijorător pentru România: Pandemia nu s-a terminat! Europa de vest se pregătește pentru intrarea într-un nou val pandemic
21 mar. 2022, 09:16
Actualitate
Medicul Adrian Marinescu, avertisment despre valul 6 de coronavirus
21 mar. 2022, 08:36
Actualitate
Beatrice Mahler: „Pandemia nu s-a încheiat. Europa de Vest se pregătește pentru intrarea într-un nou val pandemic"
17 mar. 2022, 08:03
Actualitate
INSP: Aproape 50% din infectările COVID-19 au fost la persoane vaccinate - De ce s-au îmbolnăvit. DOCUMENT
8 mar. 2022, 11:04
Actualitate
Peste 5000 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2
8 mar. 2022, 07:44
Actualitate
Ultima zi de restricții în România
6 mar. 2022, 08:42
Actualitate
Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic
25 feb. 2022, 10:53
Actualitate
25 februarie: 8.974 cazuri COVID și 115 decese
15 feb. 2022, 07:25
Actualitate
OMS, avertisment teribil după cei doi ani de pandemie - Care sunt condițiile IDEALE pentru noi variante COVID-19
14 feb. 2022, 11:48
Actualitate
Bilanț coronavirus-14 februarie 2022
13 feb. 2022, 07:24
Actualitate
ALERTĂ medicală, a apărut o nouă variantă a coronavirusului, DELTACRON
7 feb. 2022, 10:52
Actualitate
Bilanț coronavirus: Aproape 17.000 de infectări în ultimele 24 de ore
3 feb. 2022, 10:18
Actualitate
Încă un ministru din Guvernul Ciucă se infectează cu Covid-19 pentru a doua oară
3 feb. 2022, 09:33
Actualitate
Adevărata dimensiune a dezastrului Covid. Cea mai detaliată radiografie dezvăluie cum arată, de fapt, plămânii după infectare - FOTO
