100% grad de ocupare și peste 210.000 de turiști pe litoral, în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria

Peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoralul Mării Negre de Ziua Marinei și Sfânta Maria, acesta atingând, pentru al doilea weekend la rând, 100% grad de ocupare, potrivit unui comunicat al patronatului RESTO Constanța.
Datele centralizate provenite de la principalii tur-operatori specializați în vânzarea de litoral românesc și de la companiile hoteliere și operatorii din HoReCa arată că acesta a fost cel mai încărcat moment al sezonului estival 2026.
Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, beach-barurile, cluburile și operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic.
'Acesta este meritul exclusiv și contribuția industriei private a ospitalității! Direct al investițiilor de zeci și sute de milioane de euro efectuate de mediul privat în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură și experiențe turistice. Numai investiția de la Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro', a afirmat președintele patronatul RESTO Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), Corina Martin, citată în comunicat.
Gradul ridicat de ocupare concentrat în perioadele de vârf a fost susținut, de asemenea, de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale, care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre.
'Serviciile turistice au fost funcționale pe tot parcursul sezonului și au fost asigurate cu responsabilitate și grijă orientate către turist și către experiența de vacanță pe litoralul românesc. Noi toți, industria locală a ospitalității am reușit acest rezultat! E meritul hotelierilor, care au adaptat tarifele și chiar le-au dinamizat, e meritul operatorilor HORECA, al operatorilor de plaje, al agențiilor de turism care organizează și vând pachete turistice de vacanțe pe litoralul românesc. 0E meritul tuturor celor care promovăm, din greu, turismul românesc și care încă nu abandonăm speranța că vom primi respect, predictibilitate și stabilitate economică! Până atunci, le mulțumim turiștilor care aleg România și continuăm să îi invităm pe litoralul românesc. Vremea rămâne excelentă, urmează noi mari evenimente, deci ne-am pregătit și pentru un sezon cât mai lung. În plus, în România suntem acasă și continuăm să credem că suntem în siguranță!', a transmis Corina Martin.
AGERPRES